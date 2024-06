Okruh osôb, ktorým sa poskytuje odľahčovacia služba sa môže rozšíriť

Bratislava 10. júna (TASR) - Okruh osôb, ktorým sa poskytuje tzv. odľahčovacia služba by sa mohol rozšíriť o blízke osoby fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré sa o túto osobu starajú. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnych službách, ktoré na rokovanie Národnej rady (NR) SR predložili poslankyne Veronika Veslárová a Jana Hanuliaková (obe Progresívne Slovensko). Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. novembra 2024.



Návrhom zákona sa podľa predkladateliek zabezpečí efektívne poskytovanie odľahčovacej služby aj pre osoby, ktoré nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie osoby s ŤZP, ale sú v postavení blízkej osoby a o osobu s ŤZP sa osobne starajú.



Odľahčovacia služba je podpornou službou, pričom jej úlohou je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje alebo sa stará o osobu s ŤZP, nevyhnutný odpočinok na udržanie si fyzického a duševného zdravia a na účel prevencie jeho zhoršenia.



Predkladateľky dodali, že legislatívne rozšírenie poskytovania odľahčovacej služby aj na iné osoby (rodiča, pestúna, poručníka, manžela alebo manželku) navrhuje aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská v Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023.