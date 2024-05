Okruh zamestnaní, pre ktoré možno udeliť vízum cudzincom, sa rozšíri

Bratislava 2. mája (TASR) - Okruh zamestnaní, pre ktoré možno udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov z tretích krajín, sa rozšíri o 35 profesií. Vyplýva to z novely nariadenia vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú vo štvrtok schválila vláda.



Rozšírenie okruhu zamestnaní sa navrhuje v spracovateľskom priemysle s cieľom zníženia akútneho nedostatku pracovnej sily v týchto profesiách. Ten je zapríčinený nielen prirodzeným odchodom zamestnancov v dôchodkovom veku, ale aj nepripravenosťou mladej generácie, ktorá prostredníctvom učebných odborov nie je dostatočne kvalifikovane školená.



V neposlednom rade návrh na rozšírenie podľa MPSVR zohľadňuje profesie agroturistických zariadení, keďže v Programe rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2022 sa kládol dôraz aj na vyššiu diverzifikáciu aktivít poľnohospodárskych a lesníckych subjektov (napr. činnosti súvisiace so získavaním a spracovaním biomasy, agroturistika, predaj z dvora, rozvoj rekreačných a relaxačných činností, služby).



MPSVR navrhlo ustanoviť platnosť nariadenia len na obdobie roka 2024, a to z dôvodu plánovaných zmien v procese prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na slovenský trh práce v zmysle návrhu novely zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti. Účinnosť nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.



"Naďalej, napriek tomu, že je nezamestnanosť veľmi nízka na Slovensku, na úrovni okolo 4 %, máme problém s nedostatkom pracovnej sily. Slovensko sa musí ohliadať po pracovníkoch z tretích krajín. Chceme to vyriešiť dočasne, na určité obdobie, novelizáciou nariadení vlády. Aj toto nariadenie sme novelizovali - bola to požiadavka ministerstva pôdohospodárstva, aby sme rozšírili okruh profesií, na ktoré bude možné udeliť národné víza," spresnil po rokovaní vlády minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).



Je to podľa neho riešenie len na dočasné obdobie, pretože v legislatívnom procese sú novely zákonov o pobyte cudzincov a o službách zamestnanosti. "Mali by platiť, myslím, od 1. augusta. Tie už vyriešia celý problém, teda zjednodušia byrokraciu pri prijímaní pracovníkov z tretích krajín," dodal minister práce.