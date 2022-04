Úrad priemyselného vlastníctva hľadal spôsoby zvýšenia počtu inovácií

Banská Bystrica 25. apríla (TASR) – S cieľom zlepšiť postavenie Slovenska v inovačných rebríčkoch a zvýšiť počet inovácií v krajine zorganizoval Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR v Banskej Bystrici v pondelok v poradí druhý okrúhly stôl s rektormi technických univerzít. Stretnutie sa tentokrát konalo v širšom okruhu, a to so zástupcami všetkých štátnych inštitúcií, ktoré majú na Slovensku na starosti inovácie.



Ako TASR informoval ÚPV SR, okrem toho sa na stretnutí identifikovali aj prekážky v rámci patentovej činnosti a hľadali sa najvhodnejšie spôsoby, ako univerzitám dopomôcť s transferom technológií.



Jednou z hlavných prekážok pri podávaní žiadosti o registráciu patentov je podľa ÚPV SR relatívne zdĺhavý proces samotnej registrácie. "Na tento fakt reagoval ÚPV SR už minulý rok a od marca 2021 zaviedol aj možnosť tzv. fast track registrácií, vďaka čomu je dnes možné registrovať patent už do 24 mesiacov," konštatoval ÚPV SR.



Novinkou bolo aj predstavenie konkrétnych krokov z pripravovanej Národnej stratégie duševného vlastníctva – poskytovanie patentových voucherov, zriadenie Akadémie duševného vlastníctva a audit priemyselných práv priamo vo firmách a inštitúciách.



Stretnutie podľa ÚPV SR prinieslo želané výsledky a zúčastneným sa podarilo zadefinovať nové ciele. „S účastníkmi stretnutia sme sa zhodli na tom, že kvalita inovačného prostredia a počet patentov sú spojené nádoby, ktoré spolu priamo súvisia. Zhodu sme zaznamenali aj v tom, že univerzity majú žiť z duševného vlastníctva a nie zo štátnych dotácií,“ zhrnul výsledky okrúhleho stola predseda ÚPV SR Matúš Medvec.