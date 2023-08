Okružná križovatka v Strážskom je hotová, otvoria ju vo štvrtok

Strážske 28. augusta (TASR) – Stavebné práce na vybudovaní okružnej križovatky v meste Strážske v okrese Michalovce sú ukončené. Novú križovatku slávnostne odovzdajú do skúšobnej prevádzky vo štvrtok (31. 8.). Informovala o tom spoločnosť Eurovia SK, ktorá dielo za 874.000 eur zrealizovala pre Slovenskú správu ciest (SSC).



Nový kruhový objazd nahradil pôvodnú neriadenú križovatku ciest prvej triedy I/18 a I/74. Vďaka novému okruhu podľa firmy spĺňa cestná komunikácia v tomto úseku technicko-prevádzkové štandardy a zabezpečí lepšiu prehľadnosť a plynulosť prejazdu vozidiel.



Súčasťou hlavných stavebných prác bolo vybudovanie prstenca a konštrukcie vozovky, úprava vstupujúcich ramien ciest I/18 a I/74, nový chodník pre peších, stredový ostrovček, realizácia nového verejného osvetlenia, ako aj prekládka inžinierskych sietí. Chodci môžu oceniť bezpečné priechody cez všetky ramená križovatky s bezbariérovým vstupom na vozovku s varovným a signálnym pásom.



Nová okružná križovatka má aktuálne vonkajší priemer s rozmerom 38 metrov, jej vnútorný priemer je 24 metrov. Stredom vedie stredový ostrovček so šírkou dva metre a jazdný pruh v tvare okruhu so šírkou šesť metrov. Novovybudovaným objazdom vedú štyri výjazdové pruhy, ktorých šírka v jednotlivých vetvách dosahuje od 3,5 do 4,5 metra. Taktiež sú na ňom vybudované aj dve spojovacie vetvy so šírkou jazdného pruhu 5,5 metra. Objazd je plynulo napojený na už existujúce cestné komunikácie - cestu I/18 v smere od Vranova nad Topľou, cestu I/18 od Michaloviec, na cestu miestnej komunikácie a cestu I/74 od Humenného.



"Rekonštrukcia križovatky v meste Strážske bola nevyhnutná pre jej dopravné vyťaženie, ktoré úzko súvisí s celkovým dopravným prepojením cestnej komunikácie na viaceré významné celoslovenské strategické komunikácie. Aj z toho dôvodu sa spoločnosť Eurovia SK snažila o čo najrýchlejšiu rekonštrukciu a z pôvodného plánu dvanásťmesačnej renovácie sa nám podarilo zrealizovať výstavbu za rekordných šesť mesiacov od schválenia projektu dočasného dopravného značenia," uviedla hovorkyňa spoločnosti Simona Tančáková s tým, že samotné stavebné práce reálne trvali len tri mesiace.