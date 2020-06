OKTE: Najviac elektrickej energie sa na Slovensku vyrobí z jadra

Bratislava 1. júna (TASR) – Vo výrobe elektrickej energie na Slovensku dominujú jadrové elektrárne, ktoré vyrobia viac ako 55 % elektriny. Druhým najvyužívanejším palivom je plyn s podielom viac ako 13 % a tretie miesto obsadili s podielom vyše ôsmich percent vodné elektrárne. Údaje o energetickom mixe Slovenska zverejnil Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).



Do čísel však nie je zahrnutá elektrina, na ktorú sa vlani vzťahovali vydané záruky pôvodu elektriny. "Národný energetický mix slúži dodávateľovi na stanovenie jeho energetického mixu (podielu jednotlivých zdrojov elektriny na dodávke) na tú časť elektriny, ktorá nie je podložená uplatnenými zárukami pôvodu v súlade s príslušnými predpismi," spresnil OKTE.



Fosílne zdroje energie sa podieľajú na energetickom mixe spolu viac ako štvrtinou (26,86 %). Okrem plynu prispievajú do elektrickej siete viac ako 11,5 % aj elektrárne na čierne a hnedé uhlie.



Z obnoviteľných zdrojov sa okrem vodných elektrární najviac elektrickej energie, a to viac ako päť percent, vyrobí na Slovensku z biomasy. Slnečné elektrárne prispievajú do energetickej sústavy 1,85 % a veterné elektrárne zabezpečujú výrobu 1,75 % z celkového množstva elektrickej energie.



Národný energetický mix bol stanovený na základe metodiky Asociácie vydavateľských orgánov a je predbežným výsledkom z dát dostupných do 21. apríla. Finálny energetický mix bude podľa OKTE zverejnený na prelome júna a júla.