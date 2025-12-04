< sekcia Ekonomika
Októbrové tržby v maloobchode medziročne vzrástli o 0,6 %
Najvýznamnejší vplyv na pozitívny výsledok odvetvia malo medziročné navýšenie tržieb špecializovaných predajní ostatného tovaru o 11,3 %.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Tržby maloobchodu boli v októbri medziročne vyššie o 0,6 %. Maloobchod tak tržby po očistení o inflačný vplyv (v stálych cenách) dokázal navýšiť štvrtýkrát v tomto roku. Vyššie tržby ako pred rokom evidoval aj veľkoobchod, a to o 4 %. Tržby, naopak, klesli v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,2 %, v ubytovaní o 5,5 %, ako aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami o 1,3 %. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Rast tržieb v porovnaní s minuloročným októbrom zaznamenali štyri z deviatich zložiek maloobchodu. Najvýznamnejší vplyv na pozitívny výsledok odvetvia malo medziročné navýšenie tržieb špecializovaných predajní ostatného tovaru o 11,3 %. Táto zložka dosahuje reálne rasty tržieb od októbra 2023 s výnimkou apríla tohto roka. V rámci tejto zložky maloobchodu sa darí zvyšovať tržby najmä prevádzkam ostatného maloobchodu s novým tovarom, ale aj drogériám spolu s kozmetikou, taktiež lekárňam či predajniam odevov.
Vyššie tržby ako pred rokom mali aj predajne a špecializované predajne so zariadeniami pre informatiku a komunikácie takmer o 4 %. Medziročne sa o necelé percento zvýšili tržby aj predajniam pohonných látok či maloobchodným prevádzkam športových potrieb, kníh či hračiek (špecializované predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu). Podielovo najväčšia zložka odvetvia hyper- a supermarkety (nešpecializované predajne) si udržala tržby na minuloročnej úrovni.
Naopak, medziročne nižšie tržby evidovali e-shopy so zásielkovým predajom, a to o 7,3 %. Pokles zaznamenali aj predajne domácich elektrospotrebičov (špecializované predajne s ostatným tovarom pre domácnosť) o 6,7 %. Po sezónnom očistení maloobchodné tržby v októbri medzimesačne klesli o 0,7 %.
V medzimesačnom porovnaní po sezónnych úpravách evidoval nárast tržieb predaj motorových vozidiel vrátane ich opráv o 0,7 % a tiež činnosti reštaurácií a pohostinstiev o 2,7 %. Naopak, medzimesačný pokles zaznamenal veľkoobchod o 1,8 %, ako aj ubytovanie o 0,5 %.
V súhrne za desať mesiacov roka 2025 boli tržby medziročne vyššie vo všetkých zložkách vnútorného obchodu s výnimkou maloobchodu, ktorý klesol o 0,5 %. Rast v predaji a oprave motorových vozidiel dosiahol 2,2 %, vo veľkoobchode 5,4 %, v ubytovaní 0,5 % a v reštauráciách a pohostinstvách 1,4 %.
