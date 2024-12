Októbrový rast priemyslu prekvapil, podľa analytikov je výhľad neistý

Bratislava 10. decembra (TASR) - Októbrový rast priemyselnej produkcie o 1,3 % medziročne je podľa analytikov pozitívnou správou, no vývoj ekonomiky do budúcnosti podľa nich zostáva neistý. Ovplyvňovať ďalší rast budú ceny energií, oživenie zahraničného dopytu a tiež hrozba zvýšenia ciel na dovoz tovarov do USA.



"Priemysel v októbri príjemne prekvapil. Napriek menej priaznivému bázickému efektu si na rozdiel od našich očakávaní dokázal udržať rast aj v medziročnom porovnaní, hoci jeho dynamika sa predsa len mierne spomalila," uviedol analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák. Rast priemyslu z posledných mesiacov podľa neho bude v nasledujúcom období tlmený vplyvom energetickej krízy či transformáciou európskeho automobilového priemyslu. "Výzvou pre slovenský priemysel bude v budúcom roku aj nová Trumpova administratíva, ktorá sa netají zámerom zaviesť nové dovozné clá. Do USA napríklad smeruje približne 11 % slovenských vývozov áut," dodal analytik.



Za celý tento rok by podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka mala priemyselná produkcia vzrásť o necelé dve percentá a v budúcom roku by aj v dôsledku nábehu novej výroby a istého impulzu zo zahraničia mohlo byť tempo rastu o niečo vyššie. "Počítame s nábehom niektorých výrobných liniek, avšak najväčší impulz bude prichádzať v ďalších rokoch, najmä 2027, keď dôjde k plnému nábehu výroby Volva a čínskeho Gotionu v Šuranoch, a teda aj pozitívnemu efektu v celých dodávateľských reťazcoch," priblížil Horňák. Podľa Koršňáka by sa paradoxne mohla produkcia áut na Slovensku na prelome rokov ešte zvýšiť, a to v prípade, ak by sa americkí predajcovia snažili "predzásobiť" európskymi autami pred zavedením nových ciel.



"Vplyv krátkodobej stabilizácie v nemeckej ekonomike na začiatku jesene sa pozitívne prejavil aj na dopyte po priemyselných produktoch," upozornil analytik 365.bank Tomáš Boháček. Výstup za celý rok je však stále medziročne slabší a analytik očakáva, že po krátkodobom "nadýchnutí" sa bude negatívny trend vývoja v európskom priemysle opätovne doliehať aj na našich výrobcov. "Hrozba nových obchodných ciel americkej administratívy, ale aj vyššie daňové a inflačné zaťaženie v domácom prostredí sa budú negatívne prejavovať minimálne v celej polovici budúceho roka. Príspevok priemyslu k ekonomickému rastu tak ostane negatívny, pričom posledné údaje sú skôr povestným tichom pred búrkou," varuje analytik.