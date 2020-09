Olaf Scholz počíta s ďalšími pôžičkami na podporu ekonomiky

Berlín 7. septembra (TASR) – Nemecká ekonomika sa postupne zotavuje z dôsledkov koronakrízy a veľkosť spred obdobia pandémie by mohla dosiahnuť do roka 2022. Povedal to v pondelok nemecký minister financií Olaf Scholz. Zároveň však dodal, že na udržanie dosiahnutého pokroku si Nemecko bude musieť zobrať ďalší dlh.



Pandémia nového koronavírusu stlačila najväčšiu európsku ekonomiku v 2. kvartáli tohto roka do najhlbšej recesie v histórii. Berlín pristúpil k viacerým mimoriadnym opatreniam na podporu hospodárstva, ktoré plánuje financovať prostredníctvom pôžičiek v rekordnej hodnote 218 miliárd eur.



„Vidíme, že ekonomika sa postupne zotavuje. To je dobrý signál," povedal Scholz v rozhovore pre agentúru Reuters. Zároveň dodal, že ak sa zotavovanie podporí správnym spôsobom, ekonomika by sa mohla dostať na predkrízovú úroveň už pred rokom 2022. V tejto súvislosti dodal, že Nemecko si preto plánuje požičať ďalší nemalý objem peňazí aj na budúci rok.



Zdroj oboznámený s informáciami pre Reuters minulý týždeň uviedol, že Scholz pracuje na budúcoročnom rozpočte, ktorý počíta s ďalšími pôžičkami za minimálne 80 miliárd eur. Minister to potvrdil, konkrétnu sumu však neuviedol.



„Aby sme uchránili všetko, čo sme doteraz dosiahli, budeme si musieť aj v budúcom roku požičať nemalý objem financií," povedal minister. To si vyžiada ďalší ústup od dlhovej brzdy zakotvenej v ústave, čo Nemecko urobilo už tento rok. Scholz je však odhodlaný opätovne začať tvrdo dodržiavať fiškálne pravidlá od roku 2022.



„Naším cieľom je, aby sme od roku 2022 boli opäť v situácii, keď budeme môcť pokračovať v rozpočtovej politike v rámci bežných pravidiel stanovených v ústave. Práve preto je také dôležité urobiť čo sa len dá, aby sme všetko potrebné na stabilizáciu ekonomiky urobili v tomto a budúcom roku. Pretože od toho závisia aj naše daňové príjmy," povedal Scholz.



Ministerstvo financií plánuje aktualizovať odhad daňových príjmov na budúci týždeň. Nasledovať bude Scholzov návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý by vláda mala schváliť 23. septembra.