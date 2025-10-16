< sekcia Ekonomika
Holandsko-čínsky spor o Nexperia môže ohroziť výrobu v Európe
Autor TASR
Brusel 16. októbra (TASR) - Spor medzi Holandskom a Čínou týkajúci sa výrobcu počítačových čipov Nexperia môže vážne narušiť výrobu automobilov v Európe. Varovanie zverejnilo vo štvrtok Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Združenie vyjadrilo hlboké znepokojenie nad hroziacim nedostatkom čipov používaných v automobilovom priemysle po tom, čo Peking zakázal spoločnosti Nexperia vyvážať tovar z Číny. „Zrazu sme sa ocitli v tejto alarmujúcej situácii. Naozaj potrebujeme rýchle a pragmatické riešenia od všetkých zúčastnených krajín,“ povedala generálna riaditeľka ACEA Sigrid de Vriesová.
Holandská vláda koncom septembra využila zákon z čias studenej vojny a prevzala kontrolu nad spoločnosťou, ktorá dodáva počítačové čipy pre automobilový priemysel a priemysel spotrebnej elektroniky. Za dôvod označila obavy z možného prevodu kľúčovej technológie do čínskej materskej spoločnosti Wingtech. Nexperia následne oznámila, že na základe rozhodnutia vlády v Pekingu nesmie od 4. októbra dovážať z Číny určité tovary. O niekoľko dní neskôr spoločnosť varovala automobilky a ich dodávateľov, že za súčasných podmienok nevie zaručiť dodávky čipov.
„Bez týchto čipov nemôžu európski dodávatelia automobilového priemyslu vyrábať diely a komponenty potrebné na zásobovanie výrobcov vozidiel, a preto hrozí zastavenie výroby,“ uviedlo združenie ACEA. Výrobcovia síce získavajú podobné čipy aj z iných zdrojov, prispôsobenie výrobných procesov by však trvalo niekoľko mesiacov, zatiaľ čo zásoby čipov Nexperia by podľa odhadov mali vydržať len niekoľko týždňov. „Toto je problém naprieč odvetviami, ktorý ovplyvňuje veľký počet dodávateľov a prakticky všetkých našich členov,“ uviedla de Vriesová.
