OĽANO chce 500 eur za účasť vo voľbách pokryť daňou pre rafinérie

Bratislava 24. februára (TASR) – Hnutie OĽANO chce odmenu 500 eur za účasť vo voľbách pokryť v štátnom rozpočte mimoriadnou daňou pre rafinérie. Návrh na jej zvýšenie a predĺženie platnosti je už v Národnej rade (NR) SR v druhom čítaní a hlasovať by sa o nej malo na najbližšej marcovej schôdzi. V piatok o tom na tlačovej konferencii informoval predseda hnutia OĽANO Igor Matovič, pričom apeloval na poslancov, aby návrh podporili.



"Dnes je symbolický dátum v tom, že je rok od spustenia vojny a všetci občania Slovenskej republiky majú v súvislosti s vojnou obrovské výdavky," povedal Matovič. Vojna nás stojí podľa neho miliardy eur.



"Firmy, ktoré spracovávajú ruskú ropu, majú výrazný zisk z vojny. My, ako Slovenská republika, 5,4 milióna obyvateľov, máme morálne právo tento zisk z vojny zdaniť a využiť ho na dobrý účel," povedal Matovič.



Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií by sa novelou zákona o solidárnom príspevku mohol zvýšiť z 55 % na 70 % zisku. Mal by platiť nielen za zdaňovacie obdobie minulého roka, ale aj v tomto roku.



Podľa predsedu hnutia OĽANO je čistý zisk z mimoriadnej dane pre rafinérie za minulý rok približne 400 miliónov eur. Matovič sa v piatok vyjadril, že by súhlasil s tým, aby bola mimoriadna daň pre rafinérie vo výške na úrovni 95 %, ako to je v Maďarsku.