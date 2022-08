OĽANO chce zvýšiť príjmy zdanením plynovodov či vyššou daňou z liehu

Bratislava 30. augusta (TASR) – Koaličné OĽANO chce zabezpečiť dodatočné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu. Do Národnej rady (NR) SR predložilo viacero poslaneckých návrhov zákonov s týmto cieľom. Dosiahnuť to chcú zvýšením spotrebnej dane z liehu, rozšírením rozsahu regulovaných subjektov, ktorých sa dotýka osobitný odvod z podnikania, ale navrhujú aj nové zdanenie plynovodov.



Dodatočné finančné zdroje má priniesť napríklad zvýšenie základnej sadzby dane na alkoholických nápoj, ktorým je lieh. OĽANO to navrhuje v novele zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Zvýšiť sa má aj znížená sadzba dane na lieh. "Navrhovaná sadzba dane bude aj po zvýšení predstavovať 50 % zo základnej sadzby na alkoholický nápoj, ktorým je lieh," uvádza sa v materiáli.



Hnutie zároveň navrhuje zavedenie novej dane z osobitnej stavby využívanej na prepravu plynu v SR. "Jedným z dôvodov zavedenia dane z osobitnej stavby je skutočnosť, že táto osobitná stavba nepodlieha zdaneniu daňou z nehnuteľnosti," ozrejmili predkladatelia v dôvodovej správe k návrhu zákona o dani z osobitnej stavby.



Predmetom dane má byť stavba na území Slovenska definovaná ako sieť plynovodov, ktoré slúžia výlučne na prepravu plynu v SR a nie na jeho miestnu distribúciu na časti územia Slovenska. Základom pre výpočet dane má byť dĺžka osobitnej stavby vyjadrená v kilometroch a ustanovená sadzba dane. Pozitívne dosahy na štátny rozpočet sa v roku 2022 odhadujú na 92,207 milióna eur a v rokoch 2023 až 2025 vo výške 126,298 milióna eur, čo je zároveň predpokladaný negatívny dosah na podnikateľské prostredie.



Zámerom návrhu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach je rozšíriť rozsah regulovaných osôb. Zároveň sa má zaviesť nová sadzba odvodu a tiež zastaviť doterajšie postupné znižovanie sadzby odvodu. Táto zmena sa podľa dôvodovej správy navrhuje z dôvodu preklenutia koronakrízy, konsolidácie verejných financií, ako aj z dôvodu zabezpečenia "opatrení vyplývajúcich z daňovej revolúcie".



Rozsah regulovaných osôb by sa mal na základe návrhu zákona rozšíriť o také subjekty, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti v oblasti vykonávanej na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska (NBS) okrem bankového povolenia. Zahŕňať to má aj subjekty s oprávnením na výkon činnosti v oblasti vysielania a retransmisie, vykonávané na základe licencie udelenej Radou pre vysielanie a retransmisie a na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o registrácii. Tiež by sa to malo dotknúť subjektov, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti v oblasti výberu mýta vykonávanej na základe poverenia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).