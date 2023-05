Bratislava 22. mája (TASR) - Hnutie OĽANO iniciovalo poslanecký prieskum na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR. V pondelok o tom informoval hovorca OĽANO Matúš Bystriansky.



"Dôvodom poslaneckého prieskumu sú mediálne známe nákupy drahých automobilov a kníh, ktoré úrad zrealizoval, a to aj napriek tomu, že ešte nevykazuje žiadnu činnosť," uviedol predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO).



Prieskum uskutočnia poslanci hospodárskeho výboru v pondelok. Bude ich zaujímať najmä financovanie úradu, personálne obsadenie a to, či sú verejné financie využívané efektívne a v súlade so zákonom, uzavrel hovorca.