OĽaNO: Ľ. Vážny by mal vysvetliť možné zneužívanie osobných údajov

Bratislava 1. júla (TASR) – Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (SP) Ľubomír Vážny (Smer-SD) by mal vysvetliť okolnosti okolo možného zneužívania osobných údajov v tejto inštitúcii. Uviedol to predseda výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO) v súvislosti s utorkovým (30. 6.) zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).



Vyšetrovateľ začal trestné konanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Sociálna poisťovňa podľa OĽaNO potvrdila, že zásah súvisí so zneužívaním osobných údajov, ktorého sa mal dopustiť Marian K.



"Existujú vážne indície, že mafián Marian K. mal prístup k osobným údajom ľudí, ktorých chcel skompromitovať," uviedla Lucia Drábiková z OĽaNO.



Poslanci OĽaNO pred niekoľkými dňami vykonali poslanecký prieskum v Sociálnej poisťovni. "Generálneho riaditeľa Ľubomíra Vážneho sme sa pýtali aj na podozrenia zo zneužívania osobných údajov. Dostatočné odpovede sme však nedostali. Zásah polície potvrdil naše obavy, že v Sociálnej poisťovni mohlo dochádzať k trestnej činnosti," uviedla Drábiková.