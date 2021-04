OĽANO nepočíta s dopĺňaním záväzkov do PVV okrem pandemických riešení

Bratislava 13. apríla (TASR) – Hnutie OĽANO nepočíta s dopĺňaním nových záväzkov do programového vyhlásenia vlády (PVV). Výnimkou sú riešenia vyvolané pandémiou. Pre TASR to uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. Reagoval tak na skutočnosť, že SaS chce presadiť znižovanie daní a odvodov.



"Príslušné rezorty majú aktualizovať svoje kapitoly PVV v zmysle vypustenia už zrealizovaných úloh. Všetko, čo nebolo v pôvodnom PVV, musí prejsť koaličnou radou," podotkol Dojčan pre TASR s tým, že hnutie s doplnením nových programových záväzkov nepočíta. Ako výnimku však označil riešenia, ktoré vyvolala pandémia nového koronavírusu.



Strana SaS chce popri zavedení výdavkových stropov v rámci diskusie o novom PVV presadiť aj znižovanie daní a odvodov. Hovorí napríklad aj o zakomponovaní daňovej brzdy do zákona o rozpočtovej zodpovednosti.