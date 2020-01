OĽaNO: Nový mýtny tender sa nepripravuje,v kauze ide o biznis Smeru-SD

Bratislava 31. januára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a ministerstvo dopravy nepripravujú novú súťaž na výber nového výhodnejšieho dodávateľa mýtneho systému na Slovensku. Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO, ktoré v piatok zverejnilo zmluvu so spoločnosťou SkyToll, ktorá tento systém prevádzkuje. Chýbajú však dodatky k tejto zmluve. Podľa OĽaNO sa nový tender nepripravuje, lebo ministerstvo aj NDS kryje biznis Smeru-SD.



OĽaNO upozornilo na vyjadrenia exministra dopravy Ľubomíra Vážneho (Smer-SD), ktorý sa v minulosti vyjadril, že štát odkúpi mýtny systém po 13 rokoch za "symbolické jedno euro". OĽaNO však na základe zmluvy tvrdí, že odkupná cena systému by bola vo výške 400 miliónov eur za každý rok do roku 2021. "Pán Vážny ako minister dopravy opakovane celé Slovensko vedome klamal, že si budeme na splátky splácať tento mýtny systém, lebo si to nemôžeme dovoliť kúpiť celé, ale na konci po 13 rokoch to prejde za euro do rúk štátu," vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič v piatok na tlačovej konferencii. Zmluva podľa Matovičových slov obsahuje tabuľku s cenami, koľko by stál prevod celého systému do rúk štátu, ako aj tabuľky s cenami, koľko by stálo predĺženie zmluvy. "Ak by sa štát rozhodol odkúpiť mýtny systém, tak v ktoromkoľvek roku od roku 2009 do roku 2021 je vždy tá istá položka vo výške 400 miliónov eur. Priamo v zmluve je napísané, že odkupná cena je 400 miliónov eur," vyčíslil Matovič a celú kauzu označil za "biznis Smeru-SD a jej exministrov a funkcionárov". "Okradli ľudí o 700 miliónov eur a chcú nás okradnúť o ďalších 400 miliónov eur," vyhlásil Matovič.



V prípade, ak by štát pokračoval v tejto zmluve so Skytollom, tak by za každý rok podľa Matoviča spoločnosť získala 100 miliónov eur. Matovič vychádza z cenového návrhu predĺženia zmluvy o päť rokov. "Dokopy ide o 500 miliónov eur. Tu je odpoveď prečo NDS ani ministerstvo dopravy, pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) a za asistencie strany SNS, nekonajú. No robí tak preto, lebo SR má len dve možnosti," podotkol Matovič. Podľa neho buď štát systém odkúpi za 400 miliónov eur, alebo predĺži zmluvu a za päť rokov zaplatí súkromnej firme za prevádzkovanie systému 500 miliónov eur.



Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR upozornil ešte vlani v novembri na neefektívne a nehospodárne nastavený systém výberu mýta na Slovensku.



Vážny ako súčasný poslanec parlamentu vo štvrtok (30. 1.) podal pre situáciu, ktorá vznikla okolo mýtneho systému, trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru (GP) SR na neznámeho páchateľa. Domnieva sa, že v súvislosti s vypracovaním, zverejnením a následným komunikovaním protokolu NKÚ a záverečnej správy NKÚ z októbra 2019 boli naplnené skutkové podstaty viacerých trestných činov, a to trestného činu krivého obvinenia, šírenia poplašnej správy, ohovárania a v neposlednom rade aj trestného činu poškodzovania cudzích práv. Dôvodom podania trestného oznámenia podľa neho je, že v súvislosti s vybudovaním mýtneho systému v súčasnosti "neutíchajú útoky na jeho osobu". "Je cítiť, že vrcholí predvolebná kampaň. Táto téma sa stala predmetom nekorektného politického boja. Trvám na všetkých argumentoch, ktoré som uviedol. Verím, že polícia a príslušné orgány celú kauzu vyšetria nestranne, odborne a dúfam, že v termíne do parlamentných volieb," vyhlásil Vážny po tlačovej konferencii OĽaNO.



Ministerstvo dopravy koncom vlaňajška uviedlo, že nová súťaž na prevádzkovateľa mýtneho systému bude už úloha novej vlády. O výhodnejšom nastavení prerozdelenia príjmov z prevádzky tohto systému bude totiž možné rozhodnúť až po skončení aktuálne platnej zmluvy.