OĽANO:Odborníci našli riešenie, výjazdy z D4 na D1 budú do dvoch rokov

Bratislava 1. októbra (TASR) - Odborníci našli riešenie, výjazdy z D4 na D1 budú do dvoch rokov. Informoval o tom Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.



Spresnil, že prepojiť diaľnice D1 a D4 pri Ivanke pred Bratislavou by sa mohlo podariť už do dvoch rokov. Je to oveľa skôr, ako predpokladaných päť rokov, čo boli pôvodné zámery Národnej diaľničnej spoločnosti. "To je určitý krok vpred, ktorý môže zabrániť hroziacej dopravnej katastrofe na vjazde do Bratislavy od Trnavy a Senca," povedal predseda hospodárskeho výboru Národnej rady SR a poslanec OĽANO Peter Kremský.



"Vážim si, že minister dopravy aj na podnet hospodárskeho výboru parlamentu v krátkom čase zvolal rokovanie odborníkov, ktorí napokon našli riešenie," vysvetlil Kremský. Projekt by sa mohol začať výstavbou obchádzkových trás a dvoch najdôležitejších výjazdov – od Jaroviec na Trnavu a od Trnavy do Jaroviec smerom k hraniciam s Rakúskom a Maďarskom. To by mohlo odkloniť veľkú časť tranzitnej dopravy z terajšieho bratislavského obchvatu a Prístavného mosta na novú diaľnicu D4.



"Teším sa, že naše návrhy, ale aj nápady viacerých aktivistov a blogerov, boli pre odborníkov inšpiráciou. Našli lepšie riešenie, ako zrýchliť prepojenie oboch diaľnic. Verím, že sa podarí nájsť aj procesné postupy, ktoré zrýchlia verejné obstarávanie, rokovania so stavbármi a prepovoľovanie stavieb. Potom by sa tieto termíny ešte skrátili," povedal predseda hospodárskeho výboru.



Rozšírenie a prestavba diaľnice D1 od križovatky Vajnory po Triblavinu by sa mala realizovať vo viacerých etapách približne päť rokov a stáť viac ako 100 miliónov eur. V rámci rozšírenia sa majú aj dokončiť výjazdy na križovatke Ivanka – Sever, kde sa pretínajú D1 a D4. Počas výstavby sa má doprava z D1 presunúť na obchádzkové trasy, čo ju výrazne spomalí a obmedzí. Dlhým zápcham by preto malo pomôcť zabrániť aj odvedenie tranzitnej dopravy na diaľnicu D4.