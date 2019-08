OĽaNO: Podporujeme liberalizáciu dopravy, ale treba nastaviť pravidlá

Hnutie konštatuje, že chce, aby na Slovensku pôsobili súkromní dopravcovia, ktorí môžu priniesť najmä lepšie služby pre cestujúcich.

Bratislava 7. augusta (TASR) – Opozičné hnutie OĽaNO podporuje myšlienku liberalizácie dopravy. Súčasne však tvrdí, že je potrebné najprv nastaviť pravidlá. Reagovalo tak na informácie, že Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spúšťa liberalizáciu železničných tratí.



Hnutie konštatuje, že chce, aby na Slovensku pôsobili súkromní dopravcovia, ktorí môžu priniesť najmä lepšie služby pre cestujúcich. Podľa poslanca OĽaNO Jána Marosza to však nejde "chaotickým rozdelením tratí do cudzích rúk na desať rokov bez toho, aby mal štát jasno, v akom režime majú na nich premávať jednotlivé spoje".



"Ministerstvo hovorí, že dopravcom určí rozsah výkonov, no už dnes je jasné, že na niektorých tratiach, vrátane úseku medzi Žilinou a Rajcom, by v dohľadnej dobe bolo treba zvýšiť počet spojov aj o 50 %. Ak tam minister dopravy 'zabetónuje' dopravcu s pevnými podmienkami, ľudia sa budú roky voziť v preplnených vlakoch," podotkol Marosz.



Ako riziko vidí hnutie OĽaNO aj neochotu niektorých dopravcov vstupovať do integrovaných systémov a deliť si tržby s ostatnými dopravcami. "Štát by mal najprv nastaviť pravidlá, dopravu skoordinovať a integrovať tak, aby mali ľudia zabezpečené prípoje, a potom na jednotlivé úseky súťažením získať súkromných prevádzkovateľov," zdôraznil poslanec.



Marosz zároveň vyjadril podozrenie, že v súťaži o dopravcu na prvú trať môže ísť o machináciu a tender môže mať už vopred víťaza. "Ministerstvo dopravy tvrdí, že prvý dopravca by mal začať jazdiť už od februára 2020. Ani po tom, čo boli informácie o tendri rok zverejnené, nie je možné nájsť dopravcu za sedem mesiacov. Normálny čas férovej súťaže sú dva až tri roky," myslí si Marosz.



MDV v reakcii pre TASR uviedlo, že liberalizáciu na železniciach pripravuje už dlhodobo a pravidelne o nej informuje. Zároveň boli predbežné oznámenia súťaží zverejnené v úradnom vestníku EÚ už počas minulého roka. "Samotná súťaž sa potom v zmysle nariadenia č. 1370/2007 môže začať najskôr rok po zverejnení tohto predbežného oznámenia. Aj z tohto dôvodu môžeme povedať, že prípadní záujemcovia/dopravcovia mali dostatok času pripraviť sa na samotné vyhlásenie súťaže, ktoré sme práve odštartovali," skonštatoval odbor komunikácie ministerstva dopravy.



V prípade harmonizácie dopravy ide podľa MDV zo strany opozície o zavádzajúce informácie. Počas vedenia Árpáda Érseka (Most-Híd) podľa odboru komunikácie na ministerstve vznikla pracovná skupina zložená z vyšších územných celkov ako objednávateľov prímestskej dopravy, dopravných integrátorov a odborníkov. "Spoločne pripravujú niekoľko základných dokumentov, ktoré majú prispieť k integrácii rôznych druhov dopravy a zabrániť neželanej konkurencii medzi dopravou, ktorá je objednávaná verejnou správou," priblížil odbor.



V prípade vyjadrenia o "zabetónovaní" trate na desať rokov ide podľa ministerstva dopravy o predčasné a nepresné vyhlásenia, keďže súťažné podmienky a samotná súťaž reflektuje aj to, že počty cestujúcich na danej trati budú v budúcnosti rásť.



Rezort dopravy v stredu informoval o tom, že spúšťa dlho očakávanú liberalizáciu železničných tratí. Historicky prvou traťou, o ktorú môžu dopravcovia súťažiť v transparentnej súťaži, je 21 kilometrov dlhá regionálna trať Žilina – Rajec. Úspešný uchádzač bude v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať trať počas 10 rokov. MDV SR si od liberalizácie sľubuje zvýšenie konkurencieschopnosti na železniciach a predovšetkým lepšie a kvalitnejšie služby pre cestujúcich.