OĽANO: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú postihnuté vládou Smeru

Bratislava 23. marca (TASR) - Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú silno postihnuté spôsobom vládnutia vlád Smeru-SD. Uviedol to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO) v stredu na tlačovej konferencii. Reagoval tak na mimoriadnu schôdzu k cenám potravín, ktorej program v stredu neschválili poslanci NR SR. Inicioval ju opozičný Smer-SD.



Kremský pokračoval, že ide o falošný a neúprimný postoj opozičného Smeru-SD a mimoparlamentného Hlasu-SD. "Snažia sa robiť politiku z ťažkej a desivej situácie, ktorá je na Ukrajine. Robia politiku z toho, že celá Európa a svet riešia obrovské problémy s nedostatkom tovaru, so zdražovaním. Všetci robia krízové plány, robí ich aj Slovensko," povedal.



Zdražovanie je podľa Kremského celosvetový problém. "Toto zdražovanie je problém všade. Vladimir Putin týmto dal v podstate Európe a celému svetu veľmi neželaný darček v podobe rastu cien energií, potravín a rôznych výrobkov. Trpíme tým všetci," konštatoval Kremský.



Podotkol, že práve za vládnutia strany Smer-SD boli rekordné rasty cien potravín. Bolo to podľa neho v čase, keď bola inflácia rekordne nízka. Vyhlásil, že napriek tomu ceny potravín na Slovensku prudko rástli. "Dobre vieme, že celý tento rezort bol pod kontrolou oligarchov, ktorí rozkradli Slovenský pozemkový fond (SPF), celé ministerstvo pôdohospodárstva," dodal Kremský. Považuje za drzosť, keď na naplnenie skladov vyzývajú strany, ktoré spôsobili, že boli tieto sklady tesne pred pandémiou nového koronavírusu do veľkej miery prázdne.



Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) komentoval, že situácia na trhu s potravinami je zložitá, no potravín je a bude dosť. "Sme súčasťou veľkého európskeho jednotného trhu. Vyprodukuje viac ako 70 % potravín nad vlastnú spotrebu," povedal Vlčan. Upozornil, že sa snažia odstrániť hlavný štrukturálny problém, ktorým sú nedostatočné spracovateľské a potravinárske kapacity. Tento problém podľa jeho slov narastal za posledných 30 rokov.