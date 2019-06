OĽaNO: Poslanecký prieskum na D4/R7 nevyvrátil obavy o ekológiu

Hlavným bodom poslaneckého prieskumu bolo podľa hnutia navážanie rôzneho materiálu na stavbu bratislavského obchvatu.

Bratislava 4. júna (TASR) – Obavy o spodnú vodu na Žitnom ostrove podľa poslancov opozičného hnutia OĽaNO pretrvávajú. Uviedli to po poslaneckom prieskume, ktorý sa uskutočnil v utorok v rámci stavby D4/R7. Opoziční poslanci vyzvali predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, aby on a jeho ministri pre situáciu okolo bratislavského obchvatu odišli z politiky.



Hlavným bodom poslaneckého prieskumu bolo podľa hnutia navážanie rôzneho materiálu na stavbu bratislavského obchvatu. "Zhotoviteľ diaľnice tvrdí, že spomínané problémy neeviduje, no zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) dnes s údivom vyťahovali kusy odpadkov z diaľničných násypov," podotkol poslanec OĽaNO Ján Marosz.



Zdôraznil, že zodpovednosť za situáciu na stavbe nesie štát, pričom zodpovední ministri nekonali kompetentne. "Máme pocit, že zhotoviteľ robí iba to, čo mu úrady pod vedením ministrov Mosta-Híd dovolia a tolerujú. Ak má zhotoviteľ potvrdenia o tom, že pôda plná odpadu je nezávadná, tak len preto, že tieto rozhodnutia vydali úrady pod vedením ministerstiev dopravy a životného prostredia," myslí si Marosz. Hnutie preto trvá na odchode dotknutých ministrov aj samotného predsedu Mosta-Híd z politiky.



Štát mal mať podľa neho od začiatku dohľad nad týmto dielom. "Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) mal už na začiatku výstavby vymenovať štátny stavebný dohľad, ktorý by priebeh výstavby postupne posudzoval. Teraz sa vláda a zástupcovia NDS tvária prekvapene a zisťujú, že na stavbe sú kusy azbestu a ďalšie odpadky," dodal poslanec.



Zároveň skonštatoval, že dokončenie bratislavského obchvatu sa môže ešte omeškať. "D4 je už takmer na hranici, kde sa bude križovať s D1 a NDS tam ešte nemá vykúpené pozemky. Nečinnosť NDS bude stáť vodičov v okolí hlavného mesta mesiace nervov navyše," upozornil Marosz.