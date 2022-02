OĽANO: Pracujeme na trestnom oznámení na predsedu zväzu včelárov

Na archívnej snímke predseda Slovenského zväzu včelárov Milan Rusnák. Foto: TASR - Martina Kriková

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Monika Kozelová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 15. februára (TASR) - Hnutie OĽANO pracuje na trestnom oznámení na predsedu Slovenského zväzu včelárov (SZV) Milana Rusnáka. Uviedla to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Monika Kozelová (OĽANO) na utorkovej tlačovej konferencii. Dôvodom majú byť jeho nepravdivé tvrdenia o pripravovanej novele zákona o ochrane zvierat od poslancov Kozelovej a Martina Fecka (OĽANO).uviedla Kozelová.Spoločne s Feckom pripravujú rozsiahlu novelu zákona o ochrane zvierat, ktorej časť sa bude zaoberať aj ochranou včely medonosnej na Slovensku. Zároveň sa dôrazne ohradzujú voči podľa nich nepravdivým tvrdeniam Rusnáka, ktorý hovorí oPodľa Kozelovej na zákone ešte nezačali pracovať. Taktiež ešte nezačali ani oslovovať všetky ostatné organizácie, aby im posunuli materiály, lebo na to, ako uviedla, nebol čas.pokračovala Kozelová.Na zbere materiálu podľa jej slov pracujú, robia sa rešerše zo zákonov o ochrane zvierat krajín EÚ, pretože chcú vedieť aj to, ako včely riešia iné krajiny.dodáva Kozelová. Na návrhu zákona spolupracujú s Martinom Hodoškom z Včelárskeho ekologického spolku Slovenska.Poslanec Martin Fecko vyzýva včelárov, aby sa nebáli, pretože nejde o žiadnu likvidáciu. Cieľom pripravovanej novely je nielen zabezpečenie dostatku kvalitnej pastvy pre včely, ale celkovo zvýšenie kvality ich života, čo je zároveň aj súčasťou programového vyhlásenia vlády.Rusnák 8. februára v stanovisku informoval, že skupina poslancov NR SR okolo Kozelovej a Fecka pracuje na príprave zákona o ochrane zvierat. Jeho súčasťou má byť podľa neho aj obmedzenie chovu včelstiev na štvorcový kilometer. Ak by bol počet regulovaný na maximálne dve včelstvá na štvorcový kilometer, znamenalo by to pokles včelstiev na Slovensku až o 72 %.