OĽANO: Prezidentka SR by mala odvolať J. Bíreša

Bratislava 22. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala odvolať ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša, pretože nechal na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pôsobiť Martina Ondráša. Uviedol to na brífingu líder OĽANO Igor Matovič a poslanci za hnutie v reakcii na zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) na MPRV a Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) a súvisiace zatýkanie.



"Vyzývame pani prezidentku, aby tentokrát naozaj konala. Má maslo na hlave, odmietla konať. V prípade hlavného odborníka strany Progresívne Slovensko (PS), v ktorej robila podpredsedníčku. Napriek tomu, že sme ju dvojnásobne upozornili, aj verejne pred Prezidentským palácom, aj na osobnom rokovaní, že tento človek (Ondráš, pozn. TASR) je strojcom podvodov na MPRV. Vyzývame preto pani prezidentku, aby odvolala ministra pôdohospodárstva, svojho nominanta, ktorý bol taktiež upozornený na tohto človeka. Napriek tomu si ho zobral za svojho najbližšieho človeka," priblížil líder OĽANO.



"Pri rokovaní s prezidentkou SR o úradníckej vláde sme jej hovorili, aby si dala požiadavku, keď bude nový minister pôdohospodárstva, aby na MPRV v žiadnom prípade nepokračoval vo funkcii dnes zatknutý hlavný odborník pre pôdohospodárstvo za stranu PS Martin Ondráš," upozornil Matovič. Ondráš bol podľa neho "strojca podvodov, čo sa na MPRV diali". OĽANO podľa Matoviča upozorňovalo, že Ondráš plánuje pôsobiť na agrorezorte ako pravá ruka aj nového ministra pôdohospodárstva.



Matovič dodal, že pri Ondrášovi mlčal expremiér Eduard Heger a nekonal. "Odmietol konať napriek tomu, že bol vyše roka upozorňovaný," doplnil. Odmietla podľa neho konať aj prezidentka SR. "Podvody kryla priamo predsedníčka poslaneckého klubu SaS, ako aj hlavná odborníčka strany SaS na pôdohospodárstvo. Majú maslo na hlave, bolo by veľmi fajn si teraz priznať zlyhanie. Sme však veľmi radi, že vyšetrovatelia NAKA konajú," uzavrel Matovič.