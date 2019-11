OĽaNO upozornilo na predražené mreže na Višňovom

Bratislava 15. novembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podľa opozičného hnutia OĽaNO v prípade stavby tunela Višňové nakúpila šesť kusov kovových mreží za 235.000 eur. V tejto súvislosti podali podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a tiež trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania so štátnym majetkom. Diaľničiari tvrdia, že ide o klamstvo, na poslancov preto podávajú trestné oznámenie.



NDS si podľa poslanca OĽaNO Jána Marosza po odchode zhotoviteľa stavby tunela Višňové objednala na zabezpečenie tunela osadenie kovových mreží. "Zákon o verejnom obstarávaní však NDS obišla tak, že zákazku rozdelila na dve časti. Len za projekt zaplatila 25.000 eur. Podľa prvej objednávky zaplatila za šesť kusov mreží 141.000 eur, a následne vystavili ešte druhú objednávku na ďalších 69.000 eur," vyčíslil Marosz na piatkovej tlačovej konferencii.



OĽaNO oslovilo viaceré firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou obdobných zámočníckych výrobkov a brán. Na základe projektovej dokumentácie urobili kvalifikovaný odhad výroby a osadenia kovových zábran v počte šesť kusov (štyri väčšie a dve menšie) na sumu asi 23.000 eur.



Vláda podľa hnutia zaplatila za mreže až dvakrát, pretože pôvodnému zhotoviteľovi zaplatili 25 miliónov eur, aby zabezpečil tunel. "Čo prvé je zabezpečenie tunela? Jasné, že osadiť mreže, aby doň nikto nevošiel," myslí si líder hnutia Igor Matovič. Zároveň podotkol, že do slovenských ciest sa podľa neho neinvestuje a na cestách zbytočne zomierajú ľudia.



Hovorkyňa NDS Michaela Michalová v reakcii uviedla, že považuje za neúctivé a úbohé, že poslanci OĽaNO zneužívajú štátny smútok a tragickú dopravnú nehodu na predvolebnú kampaň. "Poslanca Marosza ako príslušníka rímskokatolíckej cirkvi a učiteľa kresťanskej etiky vyzývame, aby prestal vedome a úmyselne klamať. NDS nikdy neobstarala zábrany na vstup do tunela za 235.000 eur. Ide o lož poslancov OĽaNO. Na zákonodarcov OĽaNO preto NDS podáva trestné oznámenie," poznamenala Michalová.



Voči vyjadreniam OĽaNO sa ohradilo aj ministerstvo dopravy. "Pán poslanec Marosz je známy tým, ze vytĺka politický kapitál na témach, ktorým nerozumie, a neoveruje si fakty a je veľmi smutné, že neváha chrliť zlosť a klamstvo aj počas štátneho smútku," uviedol rezort dopravy v stanovisku.