OĽaNO: Vláda ide z peňazí ŠFRB podporovať robotnícke ubytovne

Nájomné bývanie tvorí v SR 6 %, samosprávy väčšinu z týchto bytov využívajú pre sociálne odkázané rodiny, povedal poslanec s tým, že ročne je postavených približne 300 nájomných bytov.

Bratislava 26. júna (TASR) - Vláda namiesto toho, aby naštartovala nájomné bývanie, ide z peňazí Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) podporovať výstavbu robotníckych ubytovní pre pracovníkov z tzv. tretích krajín. Povedal to v stredu poslanec opozičného hnutia OĽaNO Eduard Heger v súvislosti s novelou zákona o fonde.



"Z dôvodu zle nastaveného mechanizmu sa väčšina financií fondu využíva dnes na zatepľovanie bytových domov a ich obnovu, a nie na výstavbu nájomných bytov," konštatoval. Poslanec mieni, že v tejto situácii bude na nájomné byty ešte menej peňazí. "Štát mení podmienky tak, aby sa ŠFRB mohol používať aj na výstavbu ubytovní pre robotníkov," uvíedol.



Na Slovensku chýba nájomné bývanie za dostupnú cenu. Nájomné bývanie tvorí v SR 6 %, samosprávy väčšinu z týchto bytov využívajú pre sociálne odkázané rodiny, povedal poslanec s tým, že ročne je postavených približne 300 nájomných bytov z celkového počtu dokončených asi 15.000 bytov. Podľa jeho slov 57 % mladých pracujúcich býva u rodičov, pričom priemer Európskej únie je 35 %.



Expert hnutia na ekonomiku Peter Kremský uviedol, že v novele je zavedená špeciálna kategória pre kúpu a výstavbu ubytovní a to ubytovací dom. "Zámienkou je, že sa málo stavajú nájomné byty," uviedol. Vládna koalícia by mala podľa neho nastaviť podmienky tak, aby nájomné byty neboli len pre ľudí s nízkymi príjmami pod hranicou priemernej mzdy. "Nájomných bytov sa stavia čoraz menej, požiadavky na kvalitu bytov sa zvyšujú, tým rastú náklady na výstavbu a obciam ostane len malý priestor, aby neboli stratové pri výstavbe," konštatoval s tým, že zamestnávateľské organizácie pritom nechcú stavať ubytovne ale nájomné byty pre rodiny.



"Výstavba ubytovní bude zo štátnych zvýhodnených úverov s úrokom 1 % a splatnosťou 40 rokov, a ideme sa tváriť, že je to podpora nájomných bytov," uviedol Kremský k novele. Bude možné poskytnúť podporu do 100 % obstarávacej ceny, nielen stavať, ale aj kúpiť budovu a prerobiť ju na ubytovací dom, vziať úvery na pozemky, technické siete a podobne, pripomenul. Hnutie má informácie, že si to vylobovali silní hráči na trhu.