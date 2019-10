OĽaNO vyzýva ministra dopravy, aby odvolal šéfa ŽSR

Bratislava 24. októbra (TASR) – Opozičné hnutie OĽaNO vyzýva ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd), aby do pondelka (28.10.) odvolal z funkcie generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Juraja Tkáča. Vyzvali ho k tomu vo štvrtok na brífingu poslanci Národnej rady SR za OĽaNO Ján Marosz a Eduard Heger. Tvrdia, že železnice ignorujú analýzu fungovania ŽSR, ktorú vypracoval Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Tkáč tieto tvrdenia odmieta.



"Na základe toho, že ľudia nie sú spokojní s tým, ako železnice fungujú, že je veľa tratí, ktoré sú v zlom stave, vyzývame ministra dopravy, aby okamžite odvolal generálneho riaditeľa ŽSR Juraja Tkáča," vyhlásil vo štvrtok Marosz. Minister by mal podľa opozičných poslancov vysvetliť, prečo implementačný plán nadväzujúci na analýzu doteraz neuzrel svetlo sveta. "Chceme vidieť, aby opatrenia (na zlepšenie fungovania železníc), okrem personálnej zodpovednosti, boli pretavené do skutočnosti," podčiarkol Heger.



OĽaNO už skôr tento týždeň upozornilo, že analýza fungovania ŽSR ukázala plytvanie a možnosti úspor v štátnom podniku za desiatky miliónov eur. Vedenie ŽSR sa však podľa hnutia rozhodlo audit "bojkotovať".



ÚHP podľa OĽaNO prezentoval výsledky auditu k fungovaniu ŽSR v júni. Odvtedy už uplynuli štyri mesiace. "Namiesto urýchlenej realizácie akýchkoľvek systémových krokov, ktoré by zlepšili zlý stav železníc, sme naopak svedkami ďalších obmedzení a problémov na železničnej infraštruktúre," vyhlásil v utorok (22.10.) Marosz.



V septembri ŽSR podľa OĽaNO odoslali štátnej tajomníčke ministerstva dopravy Ladislave Cengelovej list, v ktorom sa používa výraz "neodsúhlasený audit" a konštatuje sa, že výsledky auditu neboli odsúhlasené Správnou radou ŽSR, že realizácia opatrení z auditu nie je plne v kompetencii železníc a tiež, že vedenie ŽSR zatiaľ neschválilo rozsah, spôsob a harmonogram implementácie.



"Ohradzujem sa voči vyjadreniam hnutia OĽaNO, že Železnice Slovenskej republiky ignorujú výsledky auditu ÚHP," reagoval vo štvrtok Tkáč. Výstupom auditu je podľa neho 11 opatrení, v súčasnosti ŽSR pripravujú implementačný plán s harmonogramom a merateľnými ukazovateľmi. Súčasťou prípravy implementačného plánu je vyčísliť, aké presne budú úspory a zároveň vypočíta aj náklady na zmenu. V rámci auditu totiž tieto náklady neboli kalkulované.



"Audit ÚHP vnímam ako užitočný podklad pre naštartovanie štrukturálnych a procesných zmien, ktoré budú pre budúce efektívne fungovanie ŽSR nevyhnutné," podčiarkol Tkáč.



Železnice podľa neho v súčasnosti so zástupcami MDV a Implementačnej jednotky Úradu vlády SR spracúvajú návrh implementačného plánu v súlade so závermi a odporúčaniami auditu. Sedem rokovaní pracovnej skupiny aj za účasti zástupcov MDV sa konalo od augusta do októbra. Ďalších päť stretnutí bolo s Implementačnou jednotkou, prvé už v júni. ŽSR podľa Tkáča vypracujú implementačný plán na realizáciu opatrení auditu v termíne, ktorý stanovila Priebežná implementačná správa za rok 2019, teda do 31. decembra 2019.



Tkáč preto považuje tvrdenia hnutia OĽaNO o nedodržiavaní termínov za nepodložené. V implementačnom pláne bude uvedený plán realizácie opatrení, kalkulácia úspory v jednotlivých rokoch a zároveň potreba finančného krytia dodatočných investícií. Predpokladaný termín sfinalizovania implementačného plánu je koniec štvrtého kvartálu 2019.



"Ako generálny riaditeľ mám zodpovednosť za fungovanie ŽSR. Dôraz kladiem na strategické smerovanie firmy, zabezpečenie systémového financovania ŽSR. Realizácia investičných projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu je za rok 2019 v kumulatívnej hodnote takmer 850 miliónov eur bez DPH. To má nepochybne obrovský význam aj pre fungovanie ekonomiky a rast HDP Slovenska," dodal Tkáč.