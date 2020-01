OĽaNO žiada vládu, aby v prípade mýtneho systému začala konať

Bratislava 10. januára (TASR) – Opozičné hnutie OĽaNO žiada vládu, aby začala okamžite konať v prípade mýtneho systému. Infraštruktúra, mýtne brány aj technológie súvisiace s výberom mýta by mali prejsť do vlastníctva štátu za symbolické jedno euro. Na piatkovej tlačovej konferencii pred Úradom vlády SR to vyhlásil poslanec hnutia Ján Marosz.



Štát podľa neho zaplatil za vybudovanie technickej infraštruktúry mýtneho systému 256 miliónov eur a nakoniec všetok majetok aj tak zostáva v rukách SkyTollu. "To, že štát nevlastní mýtne brány, môže výrazne ovplyvniť aj súťaž na nového prevádzkovateľa systému. Keďže SkyToll má ako keby tie kľúče od rôznych systémov, ktoré sú na tých diaľniciach a rýchlostných cestách, tak ho to zvýhodňuje v novej súťaži," upozornil.



Podľa neho sa v súčasnosti čaká na to, že sa využije opcia so SkyTollom na ďalších päť rokov namiesto toho, aby štát pripravoval transparentnú súťaž na dodávateľov mýtneho systému. Na prelome rokov 2012/2013 zároveň vláda podľa Marosza v uznesení deklarovala, že po splatení mýtneho systému v roku 2015 má byť celý výnos z diaľničných nálepiek a mýta použitý na údržbu a opravu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy v majetku Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



OĽaNO tak žiada premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby zabezpečil, že infraštruktúra, všetky mýtne brány a technológie, ktoré súvisia s výberom mýta, prejdú za symbolické jedno euro do vlastníctva štátu. "Máme v januári ešte jednu parlamentnú schôdzu. Na tejto parlamentnej schôdzi dokáže vláda v skrátenom legislatívnom konaní priniesť nejakú zmenu," podotkol Marosz.



Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger očakáva od Pellegriniho, že sa tejto kauzy chopí vláda a v prvom rade strana Smer-SD, ktorá je za to podľa jeho slov zodpovedná. "Očakávame, že Peter Pellegrini zvolá mimoriadne zasadnutie vlády, že ministerstvo dopravy zasadne a bude krízovo pripravovať varianty na to, aby sme odstránili túto krivdu, ktorá sa deje, aby sa zredukovali dodatky, ktoré boli robené či už za pôsobenia Jána Počiatka, alebo aj tejto vlády," poznamenal Heger s tým, že by sa zároveň malo vyrokovať, aby systém patril štátu.



Situácia okolo mýtneho systému je jedným z dôvodov štrajku autodopravcov. Ich ďalšia požiadavka zahŕňa 50-percentné zníženie cestnej dane. Ministerstvo financií ponúka autodopravcom zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 %. Zároveň prepočíta, aký dosah na rozpočet by malo zrušenie zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách. V prípade minimálneho vplyvu predloží rezort financií tento návrh spolu so znížením cestnej dane na januárovú schôdzu Národnej rady SR.



Návrhy musia prejsť parlamentom, a preto by podľa rezortu financií malo byť v záujme autodopravcov, aby pre ne získali podporu koaličných aj opozičných poslancov. Nezaradení poslanci združení v mimoparlamentnej Demokratickej strane už deklarovali podporu zníženiu cestnej dane. "Okrem zníženia cestnej dane treba prijať aj ďalšie opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia a cestnej infraštruktúry, aby sme našich dopravcov nediskvalifikovali voči ostatným v Európe," skonštatoval nezaradený poslanec Miroslav Ivan.