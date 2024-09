O'Leary: Boeing očakáva prerušenie výroby aj po skončení štrajku

Seattle/Dublin 24. septembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing oznámil leteckej spoločnosti Ryanair, jednému z veľkých zákazníkov, že výroba bude pravdepodobne prerušená ešte dva až tri týždne po skončení súčasného štrajku. Uviedol to v utorok generálny riaditeľ Ryanair Michael O'Leary. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AP.



"Boeing hovorí, že štrajk oneskorí dodávky lietadiel o dĺžku štrajku plus dva alebo tri týždne," povedal na tlačovej konferencii a dodal, že štrajk sa môže skončiť do mesiaca.



Pracovníci Boeingu vstúpili do štrajku 13. septembra. Odborový zväz Medzinárodné združenie zamestnancov v strojárstve a letectve (IAM), ktorý zastupuje viac ako 33.000 štrajkujúcich, presadzuje zvýšenie miezd o 40 % počas štyroch rokov. To je výrazne viac než prvá ponuka výrobcu lietadiel vo výške 25 %. Tú členovia IAM drvivou väčšinou hlasov (96,4 %) odmietli.



Podľa vyhlásenia odborov v pondelok (23. 9.) neskoro večer Boeing predložil novú ponuku na zvýšenie platov o 30 %, aby dostal štrajkujúcich späť do práce. Nová ponuka však nezahŕňa obnovenie dôchodkového plánu, ktorý Boeing zrušil zhruba pred desiatimi rokmi.



Výrobca lietadiel uviedol, že je to jeho "najlepšia a konečná ponuka", ktorá zahŕňa väčšie zvýšenie platov a väčšie odmeny. Podľa odborového zväzu návrh nie je dosť dobrý a pred konečným termínom Boeingu na rokovania v piatok 27. septembra, nebude hlasovať o jeho ratifikácii.



"Tento návrh nezachádza dostatočne ďaleko na to, aby vyriešil naše obavy. Boeing minul cieľ," povedal odborový zväz IAM.



"Boeing nemôže rozhodovať o tom, kedy alebo či budeme hlasovať, povedali v pondelok večer členom predstavitelia IAM. "Spoločnosť sa odmietla stretnúť na ďalších rozhovoroch, preto nebudeme hlasovať v piatok, ako na tom Boeing trval," dodali.



Boeing tak zatiaľ na rokovaniach za prítomnosti federálnych sprostredkovateľov nedokázal dospieť k dohode s odbormi.



Štrajkujúci pritom čelia vlastnému finančnému tlaku na návrat do práce. Minulý týždeň dostali posledné výplaty a podľa Boeingu stratia na konci mesiaca zdravotné poistenie poskytované spoločnosťou.



Dlhotrvajúci štrajk by mohol stáť Boeing niekoľko miliárd dolárov. To by ešte zhoršilo finančnú situáciu amerického výrobcu lietadiel, ktorému by tak hrozilo zníženie úverového ratingu.