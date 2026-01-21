< sekcia Ekonomika
O'Leary: Európa by mala voči Trumpovi vystupovať sebavedomejšie
Autor TASR
Dublin 21. januára (TASR) - Šéf Ryanairu Michael O'Leary vyzval európskych politikov, aby sebavedomejšie reagovali na colné hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Myslím si, že je načase, aby sa Európa postavila USA čelom,“ povedal šéf najväčších európskych aerolínií pred novinármi v Dubline. „Ak Trump hrozí Európe clami, Európa by mala primerane odpovedať a Trump ustúpi, ako to robí vždy,“ uviedol O'Leary.
Európania by podľa šéfa Ryanairu mali prestať Trumpovi lichotiť. O'Leary síce súhlasil s Trumpovou požiadavkou, aby spojenci v NATO zvýšili výdavky na obranu, a podporil jeho odmietavý postoj k ekologickým daniam. Naopak, Trumpove postoje k Ukrajine a Grónsku považuje za pomýlené.
„A vo veciach, v ktorých nemá pravdu, by sa mu Európa mala postaviť, vystupovať ako jednotný obchodný blok, povedať mu, že sa mýli, a prestať mu lichotiť a pozývať ho na večere,“ dodal O'Leary.
Írsky podnikateľ je známy svojimi ostrými vyjadreniami a v uplynulých dňoch sa dostal aj do slovného konfliktu s americkým multimiliardárom Elonom Muskom.
