O'Leary: Európa vstupuje do obdobia konsolidácie leteckých spoločností

Lisabon 1. februára (TASR) - Európa po pandémii ochorenia COVID-19 vstupuje do obdobia "nevyhnutnej" konsolidácie leteckých spoločností vzhľadom na čoraz tvrdšiu konkurenciu. Uviedol to v stredu riaditeľ leteckej spoločnosti Ryanair, najväčšieho nízkonákladového prepravcu v Európe. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Určite vstupujeme do obdobia štyroch alebo piatich rokov konsolidácie po pandémii ochorenia COVID-19," povedal Michael O'Leary na brífingu v portugalskom hlavnom meste Lisabon.



Pre mnohé zo starých európskych leteckých spoločností je ťažké efektívne konkurovať nízkonákladovým dopravcom. Brzdia ich slabé súvahy, ktoré by sa dali posilniť spojením s konkurentmi, uviedli analytici.



Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa minulý mesiac ponúkla odkúpenie menšinového podielu v ITA Airways, stratovom nástupcovi talianskej Alitalie. Lufthansa uviedla pritom, že táto juhoeurópska krajina je významným trhom pre obchodných cestujúcich aj turistov.



Ponuka Lufthansy podnietila diskusie o ďalšej potenciálnej konsolidácii sektora, keďže toto odvetvie sa snaží o návrat k ziskovosti po uvoľnení pandemických obmedzení a oživení leteckej dopravy.



Portugalská vláda, ktorá vlastní leteckú spoločnosť TAP, zvažuje jej úplný alebo čiastočný predaj. Podľa analytikov sú potenciálnymi kupcami Lufthansa, Air France-KLM a IAG, vlastník British Airways.



Portugalská aj talianska vláda by mali od potenciálnych kupcov požadovať záväzok, že v priebehu piatich rokov zvýšia prepravu o 50 %, povedal O'Leary.



Podľa neho je predaj AliItalie a TAP neodvratný. A domnieva sa tiež, že v najbližších rokoch dôjde k ďalšej konsolidácii, a to aj vrátane nízkonákladových aerolínií easyJet a WizzAir.



O'Leary predpovedá, že letecký sektor v Európe sa posunie smerom k štyrom veľkým leteckým spoločnostiam: Lufthansa, Air France-KLM, IAG a Ryanair.



Ryanair v pondelok vykázal rekordný zisk po zdanení za uplynulý štvrťrok (október-december) a uviedol, že rezervácie leteniek na veľkonočné sviatky a počas leta sú "veľmi silné".