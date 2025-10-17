Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Oliver Blume odchádza z postu šéfa automobilky Porsche

Blume má aktuálne dvojitú funkciu, okrem toho, že šéfuje Porsche, je aj na čele materského koncernu Volkswagen Group.

Autor TASR
Stuttgart 17. októbra (TASR) - Oliver Blume odchádza z postu šéfa nemeckého výrobcu športových áut Porsche, oznámila v piatok automobilka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Blume má aktuálne dvojitú funkciu, okrem toho, že šéfuje Porsche, je aj na čele materského koncernu Volkswagen Group. Blume je generálnym riaditeľom Porsche od roku 2015 a od roku 2022 aj celého koncernu. Táto dvojitá funkcia vyvolala značnú kritiku v uplynulých rokoch, keďže nemecký automobilový priemysel sa nachádza v kríze.

Výkonný výbor dozornej rady Porsche poveril predsedu rady, aby s Blumom rokoval o predčasnom odchode.
