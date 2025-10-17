< sekcia Ekonomika
Oliver Blume odchádza z postu šéfa automobilky Porsche
Autor TASR
Stuttgart 17. októbra (TASR) - Oliver Blume odchádza z postu šéfa nemeckého výrobcu športových áut Porsche, oznámila v piatok automobilka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Blume má aktuálne dvojitú funkciu, okrem toho, že šéfuje Porsche, je aj na čele materského koncernu Volkswagen Group. Blume je generálnym riaditeľom Porsche od roku 2015 a od roku 2022 aj celého koncernu. Táto dvojitá funkcia vyvolala značnú kritiku v uplynulých rokoch, keďže nemecký automobilový priemysel sa nachádza v kríze.
