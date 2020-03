OLO pre nový koronavírus ruší jarnú odstávku spaľovne odpadov

Bratislava 25. marca (TASR) - Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) ruší pre situáciu okolo pandémie nového koronavírusu jarnú odstávku spaľovne odpadov v bratislavskom Vlčom hrdle. Plánovaná bola od 18. apríla do 10. mája. Pre TASR to potvrdila asistentka predstavenstva OLO Linda Golejová.



"Predstavenstvo spoločnosti OLO prijalo rozhodnutie, ktorým schválilo presun prác plánovaných počas jarnej odstávky na jesennú odstávku a zároveň schválilo súbor opatrení, prijatých pre plynulú prevádzku spaľovne," uviedla pre TASR Golejová.



Mestská spoločnosť vysvetľuje, že bol od 12. marca vládou SR vyhlásený mimoriadny stav v súvislosti so vznikom pandémie nového koronavírusu. Podobná situácia je podľa OLO v celej Európskej únii. "Na základe týchto skutočností dodávateľské organizácie upozorňujú, že nebudú schopné zabezpečiť potrebné služby a materiál v požadovanom termíne pre zabezpečenie opráv počas jarnej odstávky v spaľovni," spresnila Golejová.



V termíne jarnej odstávky by sa podľa jej slov v priestoroch spaľovne zhromaždilo veľké množstvo ľudí potrebných na výkon prác, čo nie je v súlade s vyhláseným mimoriadnym stavom a odporúčaním vlády obmedziť na nevyhnutnosť svoje sociálne i pracovné kontakty a tráviť čo najviac času doma.



Počas plánovaných odstávok technologických zariadení spaľovne sa realizuje plánovaná údržba, opravy a vykonanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok tlakových zariadení a celkov. OLO počas odstávky spaľovne v minulosti vozil vyzbieraný zmesový komunálny odpad z Bratislavy na skládky odpadu v okolí hlavného mesta.



Začiatkom tohto roka spoločnosť OLO vyhlásila súťaž na uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku za odhadovaných 930.000 eur bez DPH. Keďže ide o rámcovú zmluvu, suma 930.000 eur bez DPH bola maximálna hodnota, ktorú mestská firma určila ako finančný strop na zadávanie objednávok z rámcovej dohody. OLO chce súťažou primárne zabezpečiť uloženie zmesového komunálneho odpadu počas odstávok spaľovne, ktoré sa konajú pravidelne dvakrát do roka. Počas nich nie je komunálny odpad z Bratislavy možné v spaľovni energeticky zhodnocovať.



V súťaži zvíťazila spoločnosť FCC Slovensko s ponukou za 600.000 eur bez DPH. Firma prevádzkuje skládku odpadov v extraviláne obce Zohor, v okrese Malacky. Rámcová zmluva s FCC Slovensko ešte nie je podľa Golejovej podpísaná. "Čerpanie z rámcovej dohody bude prebiehať na základe čiastkových objednávok podľa reálnych potrieb a rámcová dohoda nemusí byť vyčerpaná v celom objeme," spresnila. Cena za každé uloženie odpadu sa určí podľa jeho hmotnosti a je odvodená od jednotkovej ceny 40 eur za uloženie jednej tony odpadu na skládku v zmysle prílohy rámcovej dohody.