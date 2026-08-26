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Ombudsman: Žiadosti o dôchodok sa musia spisovať bez meškania
Dobrovodský zároveň zdôraznil, že SP nemusí o priznaní invalidného dôchodku rozhodnúť ihneď.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) musí spísať žiadosť o invalidný dôchodok bez zbytočného odkladu, pričom tento úkon nesmie podmieňovať posúdením zdravotného stavu lekárom. Na prieťahy a porušovanie ústavného práva občanov upozornil v stredu verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský, podľa ktorého poisťovňa po preverovaní pripravuje zmenu postupov.
„Žiadateľ o invalidný dôchodok má právo, aby bola žiadosť spísaná bez zbytočného odkladu. Spísanie žiadosti je administratívny úkon, ktorý nie je podmienený posúdením zdravotného stavu posudkovým lekárom. Ak občan čaká na tento úkon približne šesť mesiacov, ide o postup, ktorý nie je zlučiteľný s právom na inú právnu ochranu garantovaným ústavou,“ uviedol Dobrovodský.
VOP pripomenul, že okrem práva na inú právnu ochranu nezahŕňa len právo na vydanie rozhodnutia, ale aj právo na to, aby orgán verejnej moci o uplatnenom nároku konal bez zbytočných prieťahov. Dobrovodský upozornil na porušenie ústavného práva na právnu ochranu v prípade ženy, ktorá žiadala o invalidný dôchodok. SP spísala jej žiadosť až približne po pol roku od uplatnenia nároku.
Žiadateľka sa obrátila na Sociálnu poisťovňu v novembri 2025. Namiesto spísania žiadosti ju však pobočka najprv vyzvala na doplnenie zdravotnej dokumentácie. Napriek tomu, že potrebné podklady doručila už v decembri, úrad vo veci nekonal od konca roka až do mája 2026. Prípad sa pohol až po zásahu Kancelárie verejného ochrancu práv. Posudkový lekár následne preveril jej stav v jej neprítomnosti a samotnú žiadosť o dôchodok spísali až v máji 2026.
Dobrovodský zároveň zdôraznil, že SP nemusí o priznaní invalidného dôchodku rozhodnúť ihneď. Žiadosť s občanom však musí spísať aj vtedy, ak chýbajú niektoré doklady alebo nie je isté, či spĺňa podmienky.
Poisťovňa podľa VOP počas preverovania informovala, že pripravuje zmenu postupov - po novom chce oddeliť spísanie žiadosti od lekárskeho posúdenia. VOP tento krok privítal s tým, že oddelenie administratívy od lekárov môže výrazne skrátiť čakanie na začatie konania. Podľa neho je to dôležitý posun pre ochranu práv občanov aj zvýšenie dôvery v štátne úrady.
„Žiadateľ o invalidný dôchodok má právo, aby bola žiadosť spísaná bez zbytočného odkladu. Spísanie žiadosti je administratívny úkon, ktorý nie je podmienený posúdením zdravotného stavu posudkovým lekárom. Ak občan čaká na tento úkon približne šesť mesiacov, ide o postup, ktorý nie je zlučiteľný s právom na inú právnu ochranu garantovaným ústavou,“ uviedol Dobrovodský.
VOP pripomenul, že okrem práva na inú právnu ochranu nezahŕňa len právo na vydanie rozhodnutia, ale aj právo na to, aby orgán verejnej moci o uplatnenom nároku konal bez zbytočných prieťahov. Dobrovodský upozornil na porušenie ústavného práva na právnu ochranu v prípade ženy, ktorá žiadala o invalidný dôchodok. SP spísala jej žiadosť až približne po pol roku od uplatnenia nároku.
Žiadateľka sa obrátila na Sociálnu poisťovňu v novembri 2025. Namiesto spísania žiadosti ju však pobočka najprv vyzvala na doplnenie zdravotnej dokumentácie. Napriek tomu, že potrebné podklady doručila už v decembri, úrad vo veci nekonal od konca roka až do mája 2026. Prípad sa pohol až po zásahu Kancelárie verejného ochrancu práv. Posudkový lekár následne preveril jej stav v jej neprítomnosti a samotnú žiadosť o dôchodok spísali až v máji 2026.
Dobrovodský zároveň zdôraznil, že SP nemusí o priznaní invalidného dôchodku rozhodnúť ihneď. Žiadosť s občanom však musí spísať aj vtedy, ak chýbajú niektoré doklady alebo nie je isté, či spĺňa podmienky.
Poisťovňa podľa VOP počas preverovania informovala, že pripravuje zmenu postupov - po novom chce oddeliť spísanie žiadosti od lekárskeho posúdenia. VOP tento krok privítal s tým, že oddelenie administratívy od lekárov môže výrazne skrátiť čakanie na začatie konania. Podľa neho je to dôležitý posun pre ochranu práv občanov aj zvýšenie dôvery v štátne úrady.