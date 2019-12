Ombudsmanka spúšťa prieskum o bezbariérovosti vlakov a staníc

Bratislava 2. decembra (TASR) – Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová a jej úrad spúšťa prieskum, ktorého cieľom je zistiť stav bezbariérového prístupu vo vlakoch a na železničných staniciach. Zameria sa na to, akým obmedzeniam sú vystavení ľudia so zníženou mobilitou a zmyslovým postihnutím.



"Množstvo prekážok okolo nás spôsobuje každodenné vyraďovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením z aktívneho života. Keďže sme signatármi Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Slovensko má povinnosť vykonávať všetky opatrenia, aby sa takáto forma diskriminácie odstránila," uviedla v tejto súvislosti Patakyová. Prieskum spúšťa aj ako reakciu na kritickú situáciu na železničnej stanici v Košiciach, kde jediný bezbariérový prístup na vybrané nástupištia vedie po ceste určenej na príjem a výdaj balíkov.



Verejnosť môže kanceláriu VOP informovať o svojich skúsenostiach s cestovaním vlakom a podeliť sa o svoje postrehy spolu s fotodokumentáciou prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu bariery@vop.gov.sk. Výzva je otvorená do 10. januára 2020.



Na základe poskytnutých odpovedí v prieskume plánuje ombudsmanka osloviť Ministerstvo dopravy a výstavby SR, dopravcov a aj Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).