< sekcia Ekonomika
Ombudsman:Sociálna poisťovňa porušuje práva pri invalidných dôchodkoch
Konania sa v zistených prípadoch pohli až po zásahu ombudsmana či príbuzných - žiadatelia čakali na spísanie samotnej žiadosti od troch až do 20 mesiacov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) porušuje základné práva žiadateľov o invalidný dôchodok, ktorí pre jej nečinnosť a nedostatok posudkových lekárov čakajú na rozhodnutie dlhé mesiace. Upozornil na to verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský po tom, čo v uplynulom období zistil prieťahy v konkrétnych prípadoch. Problémom je najmä prax, keď poisťovňa s občanmi namiesto formálnej žiadosti spisuje iba záznam o uplatnení nároku, čím sa odďaľuje začiatok konania.
Konania sa v zistených prípadoch pohli až po zásahu ombudsmana či príbuzných - žiadatelia čakali na spísanie samotnej žiadosti od troch až do 20 mesiacov. Sociálna poisťovňa pritom nemôže tento úkon neprimerane odkladať a je povinná žiadosť spísať ihneď, a to aj pri chýbajúcich dokladoch či neistote o splnení podmienok. „Prípady poukazujú na to, že Sociálna poisťovňa musí konať v primeranom čase a zabezpečiť ľuďom reálny prístup k uplatňovaniu ich práv,“ uviedol Dobrovodský.
Uplatnenie nároku slúži najmä na prípadné spätné priznanie dôchodku až tri roky dozadu, no konanie sa oficiálne začína až spísaním formálnej žiadosti. „Až týmto dňom začína Sociálnej poisťovni plynúť zákonná lehota na rozhodnutie,“ dodal VOP. Žiadateľ navyše až týmto krokom získava právne postavenie účastníka konania s plným rozsahom práv.
Komunikácia pobočiek býva pre občanov podľa Dobrovodského nejasná - mnohí zistia až s odstupom času, že podpísali iný dokument. Ombudsman zistil aj porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, keď poisťovňa rozhodovala o odvolaní osem mesiacov namiesto zákonných 60 dní. Výhovorky na nedostatok posudkových lekárov ombudsman odmieta. „Nedostatočné personálne obsadenie nie je primeraným argumentom na zbavenie sa zodpovednosti konajúceho orgánu za vzniknuté prieťahy,“ konštatoval Dobrovodský.
Sociálna poisťovňa v reakcii na zistenia prisľúbila, že pri predĺžení lehoty bude adresátov vždy vopred informovať o presnom dátume jej uplynutia. Ombudsman zároveň upozornil, že posudkoví lekári často ignorujú odporúčania odborných špecialistov. Ak s ich názorom nesúhlasia, musia sa s ním v odbornom posudku o to dôslednejšie vyrovnať.
Konania sa v zistených prípadoch pohli až po zásahu ombudsmana či príbuzných - žiadatelia čakali na spísanie samotnej žiadosti od troch až do 20 mesiacov. Sociálna poisťovňa pritom nemôže tento úkon neprimerane odkladať a je povinná žiadosť spísať ihneď, a to aj pri chýbajúcich dokladoch či neistote o splnení podmienok. „Prípady poukazujú na to, že Sociálna poisťovňa musí konať v primeranom čase a zabezpečiť ľuďom reálny prístup k uplatňovaniu ich práv,“ uviedol Dobrovodský.
Uplatnenie nároku slúži najmä na prípadné spätné priznanie dôchodku až tri roky dozadu, no konanie sa oficiálne začína až spísaním formálnej žiadosti. „Až týmto dňom začína Sociálnej poisťovni plynúť zákonná lehota na rozhodnutie,“ dodal VOP. Žiadateľ navyše až týmto krokom získava právne postavenie účastníka konania s plným rozsahom práv.
Komunikácia pobočiek býva pre občanov podľa Dobrovodského nejasná - mnohí zistia až s odstupom času, že podpísali iný dokument. Ombudsman zistil aj porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, keď poisťovňa rozhodovala o odvolaní osem mesiacov namiesto zákonných 60 dní. Výhovorky na nedostatok posudkových lekárov ombudsman odmieta. „Nedostatočné personálne obsadenie nie je primeraným argumentom na zbavenie sa zodpovednosti konajúceho orgánu za vzniknuté prieťahy,“ konštatoval Dobrovodský.
Sociálna poisťovňa v reakcii na zistenia prisľúbila, že pri predĺžení lehoty bude adresátov vždy vopred informovať o presnom dátume jej uplynutia. Ombudsman zároveň upozornil, že posudkoví lekári často ignorujú odporúčania odborných špecialistov. Ak s ich názorom nesúhlasia, musia sa s ním v odbornom posudku o to dôslednejšie vyrovnať.