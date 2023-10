Ľudia s ochorením svalov kritizujú reformu príspevku na starostlivosť

Bratislava 2. októbra (TASR) - Organizácia muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR zaslala Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR otvorený list, v ktorom vyjadrila znepokojene a nesúhlas so zámerom tvorcov reformy sociálnych služieb začleniť príspevok na osobnú asistenciu do pripravovaného príspevku na starostlivosť. MPSVR reagovalo, že so zástupcami ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa pod otvorený list podpísali, vedie pravidelne odborné diskusie.



"K reforme prebehli viaceré pracovné diskusie medzi zástupcami jednotlivých združení na pracovných skupinách, ale aj mimo nich. Doteraz sme však nedostali od ministerstva jasné stanovisko o ďalšom osude osobnej asistencie a pociťujeme akútnu potrebu obhajovať osobnú asistenciu v systéme a jednoznačne sa zasadzovať o jej zachovanie v terajšej podobe," uviedla OMD v SR.



Organizácia považuje začlenenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu do novej reformy za rizikový krok. Upozornila totiž na to, že peňažný príspevok na osobnú asistenciu je ucelený, fungujúci a účinný systém poskytovania pomoci v domácom prostredí. Zohľadňuje a reaguje tiež na všetky potreby užívateľov osobnej asistencie. Osoba so zdravotným znevýhodnením nie je podľa organizácie vďaka príspevku odkázaná na život v špecializovaných zariadeniach a inštitúciách.



"Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR so zástupcami ľudí so zdravotným postihnutím, podpísanými pod otvoreným listom, pravidelne vedie odborné diskusie na témy spojené s peňažným príspevkom na osobnú asistenciu. Okrem priamych stretnutí sú títo zástupcovia aj súčasťou pracovnej skupiny k pripravovaným zmenám financovania sociálnych služieb, kde majú právo vyjadriť svoj názor a požiadavky k danej problematike," uviedol pre TASR rezort práce s tým, že je otvorený odbornej diskusii na danú tému.



MPSVR SR tiež citlivo vníma a vyhodnocuje podnety zástupcov ľudí so zdravotným postihnutím s ohľadom na ich čo najefektívnejšie ukotvenie v praxi.