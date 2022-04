OMV a Eni uvažujú o účtoch v Gazprombank, cez ktoré by platili za plyn

Viedeň 28. apríla (TASR) - Rakúska skupina OMV, ktorá je jedným z najväčších dovozcov ruského plynu, sa pripravuje na otvorenie účtov v Gazprombank vo Švajčiarsku, uviedol to vo štvrtok britský denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje oboznámené s týmito prípravami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruský koncern Gazprom v stredu (27. 4.) oznámil, že zastavuje dodávky plynu do Poľska a Bulharska, keďže tieto krajiny nesplnili požiadavky týkajúce sa platieb v rubľoch. Moskva tak eskalovala spor so západnými krajinami, ktoré v reakcii na vojnu na Ukrajine prijali sankcie proti Rusku.



Rakúska vláda v stredu uviedla, že dodávky ruského plynu do krajiny prúdia bez obmedzení a že nič nesignalizuje ich narušenie.



Podľa FT a agentúry Bloomberg o otvorení účtov v Gazprombank uvažuje aj taliansky koncern Eni, čo je ďalší veľký zákazník Gazpromu. Eni má na to čas do konca mája, keď bude splatná najbližšia platba za ruský plyn.



Hovorca OMV povedal pre Reuters, že firma pracuje na riešení, ktoré je v súlade so sankciami. Odmietol však špecifikovať, či to znamená využitie účtov v Gazprombank. Taliansky koncern Eni sa k tomu odmietol vyjadriť.



Nemecká energetická spoločnosť Uniper už nebude platiť za ruský plyn prostredníctvom banky so sídlom v Európe, ale platby presunie na účet ruskej banky. Spoločnosť to uviedla pre štvrtkové vydanie nemeckého denníka Rheinische Post.