OMV: Práce na Severnom prúde 2 sa obnovia tento mesiac

Moskva/Berlín 9. decembra (TASR) - Práce na pozastavenom projekte plynovodu Severný prúd 2 by sa mali začať tento mesiac. Uviedla to v stredu rakúska spoločnosť OMV patriaca k spoluinvestorom projektu.



"Pokiaľ viem, práce na kladení plynovodu v nemeckých vodách sú stanovené na december," povedal počas on-line tlačovej konferencie šéf OMV Rainer Seele, ktorého citovala agentúra DPA. Plynovod je predbežne dokončený na vyše 90 %.



Dostavbu projektu koncom minulého roka zablokovali Spojené štáty, keď na projekt uvalili sankcie. Práve v dôsledku krokov USA v decembri 2019 projekt opustili švajčiarske lode, ktoré kládli potrubie.



Washington svoje rozhodnutie obhajuje tým, že plynovod vedúci z Ruska po dne Baltského mora do Nemecka výrazne zvýši závislosť Európy od ruského plynu. Rusko, ako aj ďalší kritici amerických sankcií však tvrdia, že Američania sa sankciami snažia docieliť zvýšenie predaja svojho drahého skvapalneného plynu na európskom trhu.