OMV vyhrala arbitráž a nezaplatí Gazpromu za plyn

Viedeň 14. novembra (TASR) - Rakúska spoločnosť OMV v súčasnosti podľa plánu odoberá zemný plyn od ruského plynárenského gigantu Gazprom. Varovala však, že tieto dodávky môžu byť zastavené, pretože spoločnosť má v úmysle prestať platiť za ich dovoz, aby nahradila škody, ktoré vyhrala v arbitráži. Verí pritom, že je na prípad zastavenia dodávky dobre pripravená. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"OMV sa na to pripravuje už takmer tri roky," povedal šéf OMV Alfred Stern.



Rakúskej spoločnosti súd v stredu (13. 11.) priznal v spore s Gazpromom odškodné viac ako 230 miliónov eur. OMV chce pohľadávku započítať do platobných záväzkov voči dodávateľovi plynu, keďže nepredpokladá, že by ju Gazprom uhradil. To by mohlo podnietiť ruský štátny plynárenský gigant, kontrolovaný Kremľom, k zastaveniu dodávok.



OMV vedie niekoľko arbitrážnych konaní s Gazpromom a tento spor sa týkal nepravidelných dodávok od Gazprom Export a úplného zastavenia dodávok v Nemecku v septembri 2022.



Stern očakáva, že kompenzácia, ktorú OMV priznal súd, bude mať pozitívny vplyv na peňažný tok a prevádzkový zisk vo 4. štvrťroku 2024.



Podľa neho je ťažké predpovedať, či a kedy Gazprom v reakcii na vyrovnanie škôd zastaví dodávky. V každom prípade je plynárenská spoločnosť pripravená na ich prípadné zastavenie.



"Všetkým našim zákazníkom môžeme kedykoľvek dodať neruský plyn," povedal šéf OMV.



Rakúska spoločnosť nakupuje z Ruska približne 4 až 5 terawatthodín plynu mesačne a pridelených 230 miliónov eur zodpovedá zhruba tejto sume. Detaily o platobných formalitách šéf OMV neuviedol, ale podľa expertov je ďalšia platba OMV pre Gazprom splatná 20. novembra.



Alternatívny plyn pochádza napríklad z Nórska, čiastočne z vlastnej produkcie OMV alebo vo forme skvapalneného zemného plynu (LNG). Kapacity potrubí sú takisto zabezpečené a zásobníky OMV v Rakúsku sú naplnené na viac ako 90 %. V prípade zastavenia dodávky má spoločnosť k nim okamžite prístup.



Na otázku, či je plyn z alternatívnych zdrojov drahší ako ten z Ruska, šéf OMV povedal, že zmluvy o dodávke plynu sú vždy naviazané na burzové ceny a tie určuje ponuka a dopyt.



Európsky trh s plynom je od energetickej krízy v roku 2022 obzvlášť citlivý na prerušenia dodávok, pričom akékoľvek výpadky môžu spôsobiť prudký nárast cien.



Veľká časť regiónu sa v predchádzajúcich rokoch odstrihla od tokov z Moskvy, pričom najväčšími zvyšnými dovozcami plynu prepravovaného cez Ukrajinu sú Rakúsko a Slovensko.