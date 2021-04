Online predajcovia potravín v Česku sa rozrastajú

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Praha 2. apríla (TASR) - Počet on-line predajcov potravín v Česku vytrvalo stúpa. Najnovšie chce dobyť český on-line trh s potravinami talianska spoločnosť Everly, uviedol v piatok portál idnes.cz.Nový hráč však funguje na princípe nákupcov, ktorí obchádzajú maloobchodné reťazce a nákup dovezú zákazníkovi domov. Firma tým pádom nedisponuje žiadnym vlastným tovarom ani skladom. Everly bude priamou konkurenciou pre internetové obchody Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco.cz a Tomato.cz.Na novom on-line trhovisku môžu zákazníci prostredníctvom Everly nakupovať potraviny zo svojich obľúbených supermarketov s dodaním v rovnaký deň. Podľa talianskej spoločnosti je tento spôsob služby prínosný nielen pre zákazníkov, ale aj pre supermarkety a maloobchodníkov, ktorí sa snažia spotrebiteľskému správaniu prispôsobiť, ale chýba im vlastný on-line predaj." vyhlásil Federico Sargent, generálny riaditeľ spoločnosti Everly.Prostredníctvom Everly je aktuálne možné nakúpiť tovar z obchodov Billa, Albert, Kaufland, Tesco a Globus. Nový e-hosp v súčasnosti pokrýva väčšinu územia Prahy a čoskoro sa chystá expandovať do ďalších miest v Česku, predovšetkým do Brna a Ostravy. Pri objednávkach nad 800 Kč (30,67 eura) bude doprava zdarma, inak za poplatok 49 Kč.Everly zvládne doručiť aj objemné celotýždenná nákupy. Vzhľadom na to, že nemá centralizovaný sklad ani kamióny, flexibilita jeho logistického modelu mu umožní ako prvej spoločnosti v Česku ponúknuť službu doručovania potravín v rovnaký deň aj v málo a stredne husto obývaných oblastiach, v ktorých ostatní on-line predajcovia svoje služby doposiaľ neponúkali.Začiatkom minulého roka začala spoločnosť Everly expanziu do Európy, konkrétne do susedného Poľska, kde teraz generuje 20 % z celkového počtu objednávok. V uplynulých dňoch vstúpil na trh v Českej republike a vo Francúzsku.(1 EUR = 26,085 CZK)