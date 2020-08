ON-LINE Summit autonómnych vozidiel

Bratislava 31. augusta (OTS) - Medzinárodná ON-LINE konferencia Autonomous Vehicles Summit sa zameriava na mobilitu, vrátane autonómnych vozidiel a podmienky, ich adopcie do prostredia miest a regiónov krajiny, inovácie v automobilovom priemysle, užívateľské aplikácie iných odvetví, aj s predstavením inovatívnych na Slovensku vyvinutých autonómnych vozidiel a sleduje trendy súčasnej digitálnej transformácie v kontexte. Summit bude zahŕňať vystúpenia špičkových rečníkov – odborníkov (zo Slovenska, ale aj zahraničných), virtuálne konferenčné panely okrúhleho stola s moderovanými panelovými diskusiami.Extra výhodou účasti na ON-LINE summite autonómnych vozidiel je ihneď po plnej registrácii k on-line účasti na podujatí možnosť predstavenia sa a komunikovať cez ROOMy SLIDO, ktoré sú vytvorené v prostredí stránky summitu, so všetkými už registrovanými účastníkmi. Ide o možnosť interaktívnej textovej komunikácie smerovanú k networkingu ( registrácia je na oficiálnej stránke summitu REGISTRATION ), a to od 31.8.2020.s platbou cez platobnú bránu Global payments priblíži účastníkom summitu budúcnosť. Pri nekonaní summitu garantujeme vrátenie peňazí v plnej výške.Každý je vítaný, aby si rozšíril obzory v oblasti, ktorá sa nenávratne blíži. Autonómne riadenie zmení všetko. Navštívte summit autonómnych vozidiel a zistite, že autonómne vozidlá môžu predefinovať našu spoločnosť a pomáhajú vo svete aj pri riešeniach aktuálnej situácie Corona COVID-19.J.C.Trade Bridge International s.r.o., BratislavaKontakt + 421-903447629Oficálna web stránka podujatia https://www.autonomousvehiclessummit.eu/ FB page: https://www.facebook.com/AutonomousVehiclesSummit.eu