Ondruš a Hojsík sa vyjadrili k financovaniu boja proti chudobe
Brusel/Štrasburg 12. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali na lepšie financovanie a koordináciu boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v Európskej únii. Spravodajca TASR k tejto téme oslovil slovenských europoslancov z viacerých politických strán a frakcií, svoje pripomienky poslali dvaja z nich.
Branislav Ondruš (Hlas-SD) ocenil, že práve na pôde Výboru EP pre zamestnanosť, ktorého je členom, vznikol návrh schváliť správu o novej stratégii boja proti chudobe v EÚ. Bol medzi tými, ktorých pripomienky alebo doplňujúce návrhy sa do správy dostali.
„Naším cieľom je, aby sme európske zdroje efektívne využívali na odstraňovanie chudoby tým, že budeme investovať do tých najzákladnejších potrieb ľudí,“ povedal.
Stratégia má podľa neho šancu na implementáciu a úspech len vtedy, ak sa konkrétne zameria na systémové opatrenia. Prioritou musia byť investície do dostupného bývania, pretože človek bez stabilného bývania si nedokáže zabezpečiť prácu ani postarať sa o rodinu. Za rovnako dôležité označil investície do kvalitného vzdelania, ktoré je základným predpokladom zamestnateľnosti a dôstojného života, a cielené opatrenia pre najviac marginalizované skupiny, aby sa mohli vrátiť na trh práce a začleniť do spoločnosti.
„Kľúčovou podmienkou úspechu stratégie je aj to, aby práca bola skutočnou cestou z chudoby. Ak niekto pracuje, nesmie sa ocitnúť v chudobe - to si vyžaduje spravodlivé odmeňovanie a dôstojné pracovné podmienky. Odstraňovanie chudoby pracujúcich musí byť základným cieľom európskej stratégie, inak sa chudobu v EÚ nepodarí odstrániť,“ odkázal.
Podpredseda EP Martin Hojsík (PS) tvrdí, že europoslanci musia pre túto stratégiu spraviť všetko čo je v ich silách, lebo chudoba potláča ľudskú dôstojnosť. „Aj na Slovensku rastie a očakáva sa, že tento rok, aj vďaka zbabranej konsolidácii, bude viac ako milión ľudí ohrozených chudobou. Najviac sú pritom ohrozené jednorodičovské rodiny,“ upozornil. Dodal, že europarlament sa špeciálne sústreďuje na deti ohrozené chudobou, kde požaduje navýšenie financovania Európskej záruky pre deti na 20 miliárd eur.
„Dôležité bude, či sa nám opatrenia tejto stratégie podarí presadiť do viacročného rozpočtu EÚ, ale aj to, ako s nimi budú narábať členské štáty vrátane Slovenska. Tam vidím najväčšie riziká,“ uviedol.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)