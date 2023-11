Ondruš: EÚ pri posudzovaní krajín musí zohľadniť aj sociálne kritériá

Brusel 28. novembra (TASR) - Pri posudzovaní ekonomickej výkonnosti krajín EÚ by euroinštitúcie mali posudzovať aj realizáciu sociálnej politiky a sociálne investície. V utorok to na zasadnutí Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) v Bruseli predniesol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš.



Ondruš v rozhovore pre spravodajcu TASR spresnil, že v mene Slovenska na Rade ministrov jednoznačne povedal, že odmieta, aby tlak na ekonomickú výkonnosť alebo na fiškálnu zodpovednosť zo strany Európskej komisie či ostatných inštitúcií EÚ išiel na úkor zabrzdenia sociálnych investícií v členských krajinách.



"Rozumieme povinnosti mať udržateľné verejné financie, ale odmietame, aby obeťou udržateľnosti verejných financií boli nevyhnutné sociálne investície," vysvetlil Ondruš. Dodal, že ide napríklad o výdavky štátu na lepšiu sociálnu a zdravotnú starostlivosť či na rozšírenie prístupu k lepšiemu a kvalitnejšiemu vzdelávaniu.



To podľa jeho slov viedlo k tomu, že v utorok Slovensko spolu s početnou skupinou ďalších členských krajín naznačilo, že európske inštitúcie by pri hodnotení výkonnosti členov EÚ, v rámci takzvaného európskeho semestra, mali brať do úvahy nielen ekonomické, ale aj sociálne kritériá.



"Slovenská republika jednoznačne zadefinovala, že odmietame, aby sociálna politika vlády bola obeťou nejakých extrémne prísnych fiškálnych alebo ekonomických kritérií. Žiadame, aby ekonomické kritériá mali takú istú váhu ako sociálne kritériá. Na zasadnutí Rady sme v tomto získali podporu veľkej skupiny členských krajín," opísal situáciu Ondruš.



Spresnil, že Slovensko patrí do skupiny 25 krajín eurobloku, ktoré intenzívne pracujú na tom, aby sa zmenili kritériá posudzovania rozpočtovej a hospodárskej výkonnosti členských krajín. Aby sa do väčšej úvahy brali aj sociálne kritériá a nevyhnutné sociálne výdavky vlád.



Ondruš pripustil, že ide iba o začiatok procesu, ktorý by však podľa neho mal viesť k väčšej rovnováhe pri zohľadňovaní sociálnych investícií v rámci konsolidácie národných rozpočtov a verejných výdavkov.



"To, na čom sme sa dnes zhodli s mnohými štátmi je, že v budúcnosti budeme odmietať taký prístup, ktorý sa pri hodnotení výkonnosti krajín pozerá iba na ekonomické kritériá a sociálne kritériá sa dostávajú do úzadia," povedal v závere rozhovoru.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)