Ondruš odmieta tvrdenia SaS, podľa ktorých sľúbil dvojnásobné dôchodky

Bratislava 26. marca (TASR) - Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš odmietol pondelkové (25. 3.) tvrdenia predstaviteľov opozičnej strany SaS. Podľa nich mal v svojich blogoch sľubovať dvojnásobné dôchodky a presadzovať zrušenie druhého dôchodkového piliera. Tvrdenia sa podľa neho nezakladajú na pravde.



"Citované tvrdenie je jednoducho lož, žiadny sľub, ba dokonca žiadne vyjadrenie o dvojnásobných dôchodkoch v nich nie je. Marián Viskupič a Peter Cmorej si ho bohapusto vymysleli. Musia, pretože z hľadiska dokázateľných faktov by mi nemali čo vytknúť," uviedol Ondruš. Člen SaS Peter Cmorej uviedol, že Ondruš sľubuje viac ako dvojnásobné dôchodky v situácii, keď je Slovensko extrémne zadlžené, odmieta šetriť a už teraz platí najvyššie úroky v eurozóne.



Lžou je podľa Ondruša aj tvrdenie, že presadzuje zrušenie tzv. druhého dôchodkového piliera. V dvoch z blogov, na ktoré sa SaS odvoláva, Ondruš uviedol, že si nemyslí, že by sme sa v súčasnej situácii mali usilovať o zrušenie druhého piliera. To v súčasnosti navyše neumožňuje ani platné znenie ústavy.



Jediné, v čom má SaS podľa štátneho tajomníka pravdu, je, že Slovensko je rekordne zadlžené. "Toto je výsledok pôsobenia SaS v Matovičovej a Hegerovej vláde," uviedol Ondruš. Pripomenul, že v roku 2019 klesol dlh medziročne o 1,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) a za rok 2019 predstavoval 48,46 % HDP. V súčasnosti sa dlh Slovenska pohybuje na hranici 58 % HDP.