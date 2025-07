Ondruš: Pri obstarávaní by mal byť rozhodujúci aj spoločenský prínos

Bratislava 3. júla (TASR) - Pri verejnom obstarávaní by nemala byť jediným rozhodujúcim kritériom cena, ale aj spoločenský prínos. Do verejného obstarávania by mali byť preto zaradené aj ďalšie sociálne kritériá napríklad v podobe vytvárania pracovných príležitostí. Povedal to vo štvrtok europoslanec Branislav Ondruš (Hlas-SD) po konferencii Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie v kontexte Európskej únie.



„V Európskej únii sa ročne obstaráva za dva trilióny eur, to je 14 % hrubého domáceho produktu. Pokiaľ ide o slovenské čísla, tak len prostredníctvom tých súťažných metód, ktoré nazývame podlimitné alebo nadlimitné zákazky, za minulý rok verejné inštitúcie minuli 7,5 miliardy eur. Ak si zoberieme aj iné formy verejného obstarávania, tak táto suma sa vyšplhá nad desať miliárd eur, a teda v našom prípade sa blíži zhruba k desiatim percentám HDP,“ uviedol Ondruš.



Zdôraznil, že vo verejnom obstarávaní nespochybňuje dôležitosť cenovej efektívnosti, avšak štát by sa mal spolu so samosprávami pozerať na problematiku tejto efektívnosti z pohľadu celého okruhu verejných financií. Ako príklad uviedol, že SR ročne dáva na podporu zamestnanosti 100 až 150 miliónov eur, no na druhej strane sa robia verejné obstarávania, pri ktorých by sa mohlo uplatniť kritérium vytvárania pracovných príležitostí pre ľudí s nízkou kvalifikáciou alebo dlhodobo nezamestnaných.



Priblížil, že Európska komisia aktuálne už pripravuje návrh na komplexnú revíziu pravidiel pre verejné obstarávanie, pričom za Slovensko sa bude snažiť presadiť dva hlavné body. Jedným z nich je zjednodušenie procesov a zníženie administratívnych bariér pri verejnom obstarávaní a druhým zase posilnenie kritérií pre spoločenský prínos v tejto oblasti.



„Budeme hľadať spôsoby, ako znížiť niektoré verejné výdavky. Práve preto bude veľmi dôležité, aby, ak budeme nútení šetriť v nejakej oblasti, ktorá je prospešná pre spoločnosť, sme dokázali toto šetrenie adekvátne vyvážiť tým, že peniaze, ktoré vydávame vo verejnom obstarávaní, nám nebudú utekať do zahraničia. Ďalej, že peniaze, ktoré míňame vo verejnom obstarávaní, nebudú použité na zvyšovanie ziskov veľkých korporácií, ale že tieto peniaze sa premenia na zvýšené mzdy pracujúcich na Slovensku, na úspešnejšie podnikanie našich drobných živnostníkov alebo malých firiem,“ dodal Ondruš.