Ondruš: Ministerstvo podporí rovnoprávnosť v odmeňovaní žien a mužov

Bratislava 8. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zavedie smernicu Európskeho parlamentu (EP) a Rady pre uplatnenie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Jej úlohou je podporovať väčšiu rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami v odmeňovaní. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii štátny tajomník rezortu Branislav Ondruš s tým, že mzdový rozdiel na Slovensku dosahuje vyše 18,5 % v neprospech žien.



"Celkový mzdový rozdiel v odmeňovaní žien a mužov dosahuje na Slovensku asi 20 % v neprospech žien. Je to ovplyvnené väčším rozsahom kratších pracovných úväzkov u žien, preto Eurostat prepočítava tento rozdiel na hodinu. Podľa tohto presnejšieho prepočtu dosahuje rozdiel vyše 18,5 %, zatiaľ čo priemer EÚ je 13 %," uviedol Ondruš.



Dodal, že znižovanie mzdového rozdielu prináša pozitívne dopady na celú spoločnosť. EP skonštatoval, že to v ekonomike prináša rast hrubého domáceho produktu (HDP), rast životnej úrovne domácností či pokles chudoby, najmä u žien v seniorskom veku.



Jedným z konkrétnych opatrení smernice, ktoré sa premietne aj do slovenskej legislatívy, je zavedenie zákonnej povinnosti pre zamestnávateľov mať zrozumiteľné a transparentné pravidlá pre platový postup. "Bude hovoriť o tom, ako sú zamestnanci odmeňovaní, ale navyše aj ako sa vyvíjajú mzdy a ako je možné dosiahnuť vyššie mzdy," objasnil štátny tajomník s tým, že zákony budú musieť garantovať prístup k informáciám o odmeňovaní pracovníkov na konkrétnych pracovných pozíciách.



Transpozíciou smernice sa taktiež zavedie právo na náhradu za nespravodlivé odmeňovanie. Ondruš objasnil, že pokiaľ zamestnanec nadobudne pocit o jeho nespravodlivom odmeňovaní na základe spomínaných údajov, bude mať nárok na náhradu. "Nové zákony umožnia vymáhať si tieto práva aj spätne. Smernica explicitne hovorí, že premlčacie doby nesmú byť kratšie ako tri roky od momentu, keď zamestnanec zistí, že došlo k nespravodlivému odmeňovaniu," dodal.



Taktiež sa má zaviesť presun dôkazného bremena na zamestnávateľa. Znamená to, že nespravodlivosť v odmeňovaní bude musieť dokázať samotná firma. Ďalším opatrením je zákaz zamestnávateľom, aby sa pri pracovnom pohovore pýtali na predošlú mzdu.



"Súčasťou opatrení na reálne vymáhanie pravidiel budú aj sankcie, ktoré majú mať odrádzajúci účinok. Jednou z nich bude možnosť zaviesť do legislatívy právo verejného obstarávateľa (VO) vylúčiť z VO firmu, ktorej bude dokázané porušovanie týchto pravidiel," uzavrel Ondruš.