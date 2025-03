Ondruš: SR potrebuje zmeny pri protizákonnom prepúšťaní odborárov

Bratislava 20. marca (TASR) - Slovensko potrebuje urobiť zmeny v legislatíve voči protizákonnému prepúšťaniu zamestnancov, ktorí sú združení v odboroch. Súvisí to s prípadmi, keď firmy protizákonne prepustili odborových funkcionárov alebo vyvíjali na nich neprimeraný nátlak s cieľom dostať ich zo zamestnania. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii povedal poslanec Európskeho parlamentu Branislav Ondruš (Hlas-SD) spolu s poradcom predsedu vlády SR v oblasti ochrany pracujúcich, sociálnych vecí a spolupráce s odbormi Arturom Bekmatovom.



"Za nejaký krátky čas predstavíme, akým spôsobom navrhujeme túto situáciu riešiť, lebo novela pracovného práva vo všeobecnosti je len jedným z riešení. Pozrieme sa aj na to, či sa dá niečo riešiť, pokiaľ ide o dĺžku súdnych konaní. Chceme nájsť také zmeny, ktoré budú pôsobiť dostatočne odrádzajúco pre zamestnávateľov," uviedol Ondruš.



Doplnil, že zatiaľ ešte nemajú s odbormi konkrétne riešenia, avšak cieľom je upozorniť na tento problém. Zároveň chcú novými zmenami v legislatíve odradiť firmy od toho, aby porušovali zákony a prepustili pracovníkov, ktorí kontrolujú svojich zamestnávateľov, či dodržiavajú právne predpisy a dohody vo vzťahu k zamestnancom, ako sú napríklad kolektívne zmluvy.



Protizákonné prepúšťanie zamestnancov zo strany firiem je podľa Ondruša celoeurópsky problém. V súčasnosti sa v Európskom parlamente rokuje o novej podobe smernice o európskych zamestnaneckých radách, pričom jedným z opatrení by mohla byť povinnosť udelenia všetkým členským štátom EÚ, aby súdy vydávali predbežné neodkladné opatrenia na ochranu pred prepúšťaním odborárov.



Ďalším problémom je neúmerná dĺžka trvania súdnych sporov, ktorá podľa Ondruša v niektorých prípadoch dosahuje aj niekoľko rokov.



"Budeme v spolupráci s Branislavom Ondrušom aj v spolupráci s odborármi a zástupcami neziskového sektora teraz analyzovať aktuálnu legislatívu a konkrétne prípady. Budeme sa pokúšať nastaviť zmeny tak, aby boli čo najefektívnejšie," uzavrel Bekmatov.