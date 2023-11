Ondruš: SR víta európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím

Brusel 28. novembra (TASR) - Zhoda štátov EÚ na jednotnom európskom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP) je veľmi dobrá správa pre ľudí z tejto kategórie. V utorok v rozhovore pre spravodajcu TASR to uviedol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, ktorý sa zúčastnil na dvojdňovom zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) v Bruseli.



Ondruš potvrdil, že členské krajiny prijali pozíciu k smernici, ktorou sa zriaďuje európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím, a tiež európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím.



"Schválili sme návrh, ktorý bude mať pozitívny dosah na zdravotne znevýhodnených ľudí, predovšetkým na podporu ich mobility naprieč celou EÚ," vysvetlil.



Dodal, že až sa na konečnej podobe novej legislatívy dohodnú členské štáty a Európsky parlament, vlády budú mať dva roky na to, aby vydávali rovnaký formát európskeho preukazu ZŤP, a tiež jednotnú parkovaciu kartu pre všetky zdravotne znevýhodnené osoby, ktoré o to požiadajú.



"Ľudia so zdravotným postihnutím môžu na Slovensku dostať preukaz a parkovaciu kartu, ktorá im bude platiť v celej EÚ. Bez ohľadu na to, či sa ocitnú v Rakúsku, Nemecku, Holandsku či Portugalsku, ten preukaz im otvorí cestu k príležitostiam a zvýhodneniam, ktoré tá krajina ľuďom so zdravotným postihnutím poskytuje," opísal situáciu. To znamená, že nebudú musieť osobitne dokazovať, že do tejto kategórie patria, potvrdí to jednotný a celoeurópsky akceptovaný preukaz.



To podľa neho výrazne zjednoduší pohyb ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím naprieč celou Európou.



Upozornil, že jednotný preukaz aj jednotná parkovacia karta sa budú vydávať na žiadosť a znamená to, že tí Slováci, ktorí o ne nepožiadajú, budú môcť aj naďalej doma využívať doterajšie preukazy. "My na Slovensku, v momente keď dôjde k dohode s Európskym parlamentom o znení tejto smernice, tak v maximálnej možnej miere urýchlime vydávanie tohto európskeho preukazu pre občanov so zdravotným postihnutím," odkázal Ondruš.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)