Ondruš výstavou na pôde EP upozornil na význam družstevníctva v Európe
Autor TASR
Brusel 4. novembra (TASR) - Družstevníctvo je súčasť európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky a treba ho vnímať hlavne z pohľadu férovosti a spolupráce. Uviedol to v utorok slovenský europoslanec Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD), ktorý na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli pripravil výstavu s názvom Využitie európskeho družstevného potenciálu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Výstava vznikla pri príležitosti Medzinárodného roku družstiev, ktorý v roku 2025 vyhlásila Organizácia spojených národov, a tiež s odkazom na 180. výročie prvého úverového družstva na Slovensku, ktoré založil sociálny reformátor Samuel Jurkovič.
Po štyri dni trvajúca výstava (od 4. do 7. novembra) prostredníctvom siedmich obojstranných panelov predstavuje, prečo družstvá držia hodnotu v domovských krajinách, ako posilňujú miestne komunity a že prinášajú férovejšie pracovné podmienky. Podľa Ondruša výstava zdôrazňuje hlboké stredoeurópske korene družstevných tradícií a ich súčasný význam pre európske sociálne trhové hospodárstvo.
Koncept výstavy pripravil dizajnér a architekt Julius Karaffa v spolupráci s kanceláriou europoslanca Ondruša, ktorý pre TASR uviedol, že družstvá sú o férovosti a spolupráci, lebo každý má jeden hlas, všetci nesú zodpovednosť a hodnota, ktorú vytvoria, zostáva medzi ľuďmi, „nie niekde ďaleko u veľkých korporácií“. Práve preto družstvá považuje za každodenný jazyk hospodárskej demokracie, kde hodnoty zostávajú uchovávané blízko ľudí, ktorí ich vytvárajú.
„Počas Medzinárodného roku družstiev chcem v Európskom parlamente ukázať, že Európa funguje lepšie, keď sa o vlastníctvo, rozhodovanie aj výnosy podelí. Len tak dokážeme vytvoriť dôstojné pracovné miesta, silné komunity a spravodlivú budúcnosť pre všetkých,“ odkázal Ondruš.
Výstava je obohatená symbolickou lipou, podľa Ondruša tradičným symbolom stretávania sa v strednej Európe, ktorá nabáda k zamysleniu sa nad spoluprácou, komunitou a udržateľnou budúcnosťou. Poslanec upozornil, že jasná grafika a stručné texty spájajú európske družstevné dedičstvo, ku ktorému sa pričinilo aj Slovensko, so súčasnými prioritami presadzovanými v rámci EÚ: dôstojná práca, dostupné služby, komunitná energia, dostupné bývanie, sociálne začlenenie, vitalita vidieka a odolné miestne ekonomiky.
