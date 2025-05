Ondruš: Zneužívanie ľudskej práce je problémom, ktorý v EÚ pretrváva

Brusel 13. mája (TASR) - Štáty EÚ by mohli robiť viac pre kontrolu pracovných práv zamestnancov z Únie pracujúcich v inej členskej krajine. Uviedol to slovenský europoslanec Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD), ktorý v utorok na pôde Európskeho parlamentu (EP) usporiadal pracovnú diskusiu o zneužívaní ľudskej práce v EÚ, informuje spravodajca TASR.



Hosťom podujatia bola česká investigatívna novinárka Saša Uhlová, ktorá vydala knihu „Hrdinovia kapitalistickej práce v Európe“.



Európska komisia vždy zdôrazňuje sociálne aspekty novej legislatívy a potrebu ochraňovať sociálny pilier EÚ. Europarlament hlasuje za návrhy na podporu pracujúcich, aj napriek tomu dochádza k prípadom vykorisťovania pracovníkov.



Ondruš pripomenul, že na národných, aj na úrovni EÚ, sú dobre zadefinované práva pracujúcich, problém je s ich uplatňovaním a s tým, že nie všetci zamestnávatelia dodržiavajú práva migrujúcich pracovníkov medzi štátmi EÚ, predovšetkým tých z krajín strednej a východnej Európy, ktorí prichádzajú za prácou na Západ.



„Možno čiastočne potrebujeme zmodernizovať legislatívu, ale predovšetkým musíme posilniť výkon inšpekcie práce a kontrolu pracovných a životných podmienok, ktoré títo ľudia majú. Tí často, na rozdiel od zamestnancov zo Západu, ani nie sú vedomí si svojich práv, nikto ich o tom neinformuje,“ povedal.



Dodal, že ide o ľudí, ktorí prichádzajú z ešte chudobnejších pomerov ako sú pomery chudobných na Západe a sú radi, že dostali príležitosť zarobiť. Ale nevedia o tom, že môžu pracovať v lepších podmienkach a aj za lepšiu plácu.



„Tým, že sa nechávajú vykorisťovať, ubližujú sebe, ale aj ďalším, ktorí sa dostávajú pod vyhrážky typu, 'ak sa ti nechce robiť, za dverami čaká desať ďalších',“ vysvetlil.



Ondruš si myslí, že štáty EÚ nie sú dostatočne efektívne. Požaduje, aby sa na úrovni EÚ prehĺbila spolupráca medzi inšpektorátmi práce a aby krajiny viac zapojili odborárov do kontroly pracovných podmienok zahraničných pracovníkov, najmä čo sa týka ich pracovných podmienok, teda aby štáty tieto právomoci delegovali na odbory.



Prihovára sa za lepšiu informovanosť medzi členskými štátmi o migrujúcich pracovníkoch, aj za užšiu spoluprácu, ktorá by mala vychádzať z hodnotiacej správy Európskeho orgánu práce (ELA) v Bratislave. Vie si predstaviť širšie inšpekčné právomoci pre ELA, prípadne spoločné kontroly v krajinách, kde je vysoký výskyt zahraničných pracovníkov, s inšpektormi z krajín pôvodu tých pracovníkov. To podľa neho pomôže odbúrať jazykové aj kultúrne bariéry. Na národnej úrovni ako prínos vníma väčšie zapojenie odborov.



Problém, ktorý pretrváva, sú sprostredkovateľské agentúry a pracovné inzeráty, ktorých ponuky nezodpovedajú realite. Ondruš tvrdí, že takéto agentúry a aj agentúry dočasného zamestnávania, ktoré zamestnajú ľudí a potom ich vyšlú pracovať na Západ, musia mať podpísané zmluvy so zamestnávateľmi hľadajúcimi pracovníkov. Presadzuje koncept „spoločnej zodpovednosti“, čo znamená, aby aj zamestnávateľ, nielen agentúra sprostredkujúca prácu, bol potrestaný za nedodržanie sľubov uvedených počas náboru pracovníkov.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)