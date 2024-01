Oneskorenie platieb sa v poľskom podnikaní už stalo bežnou praxou

Bratislava 21. januára (TASR) - Poľské firmy zaznamenali vlani priemerné lehoty splatnosti 42 dní a priemerné oneskorenia platieb dosiahli 49 dní. Napriek hospodárskym výzvam a slabnúcej odolnosti voči rôznym vonkajším vplyvom zostáva celkový obraz platobnej likvidity v Poľsku priaznivý. Informovala o tom spoločnosť Coface na základe svojho prieskumu.



"Až 49,3 % opýtaných spoločností v prieskume Coface uviedlo, že v predchádzajúcich šiestich mesiacoch zaznamenali oneskorenie platieb od svojich partnerov," konštatoval ekonóm Coface pre strednú a východnú Európu Grzegorz Sielewicz.



V poľskom podnikateľskom prostredí prevládajú podľa Coface krátke platobné podmienky, až 45 % opýtaných spoločností stanovuje priemerné platobné podmienky do 30 dní. Priemerné lehoty splatnosti sa znížili o štyri dni, zo 46 v roku 2022 na 42 v roku 2023.



Medzi odvetvia, ktoré sú najštedrejšie v poskytovaní dlhých platobných podmienok, patria podľa Coface automobilový priemysel (21 % s platobnými podmienkami dlhšími ako 90 dní), energetika (17 %), chemický a kovospracujúci priemysel (po 14 %). Väčšina podnikov v Poľsku podľa prieskumu očakáva, že platobné podmienky sa v nasledujúcich šiestich mesiacoch nezmenia.



Priemerné oneskorenie platieb kleslo na 49 dní, čo je blízko úrovne zaznamenanej v roku 2020 (48 dní). Najdlhšie oneskorenia platieb zaznamenali odvetvia papierenského a drevárskeho priemyslu a výroby kovov (71, resp. 69 dní) a najkratšie farmaceutický priemysel (33 dní).



Poľská ekonomika by mala zaznamenať za rok 2023 slabý rast HDP na úrovni 0,6 %, najmä v dôsledku zhoršenia podmienok v prvej polovici roka, hoci v závere roka 2023 sa už situácia začala zlepšovať. Napriek tomuto zlepšeniu však firmy stále uvádzajú rôzne zásadné výzvy, s ktorými sa stretávajú, vrátane obmedzeného dopytu (pre 44 % z nich) a fiškálneho zaťaženia (41 %), pričom vysoké náklady stále znižujú ich zisky.



Oživenie by sa malo prejaviť v roku 2024, pričom rast HDP by mal dosiahnuť 2,8 %. V dôsledku toho 31 % opýtaných spoločností očakáva, že sa podnikateľská aktivita v roku 2024 zlepší.



"Napriek pomalému rastu poľskej ekonomiky v roku 2023 platobná likvidita podnikov neutrpela, a to vďaka účinkom podporných opatrení a možnostiam zvyšovania obratu a zisku podnikov. Hoci sa hospodárske vyhliadky a vnútorný dopyt zlepšujú, akékoľvek ďalšie zhoršenie vonkajšieho prostredia by mohlo mať na poľské podniky nepriaznivé účinky," uzavrel Sielewicz.