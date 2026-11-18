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Onkopacientom parkovací preukaz počas udržiavacej liečby nezostane
V súčasnosti môžu byť držiteľmi parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím len pacienti počas akútnej onkologickej liečby.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Onkologickí pacienti nebudú mať počas udržiavacej liečby nárok na parkovací preukaz pre ťažko zdravotne postihnutých. Parlament v stredu odmietol návrh poslankyne Veroniky Veslárovej (PS), ktorá chcela takto novelizovať zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Návrh tak neprešiel do druhého čítania. V súčasnosti môžu byť držiteľmi parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím len pacienti počas akútnej onkologickej liečby.
Návrhom zákona sa malo zabezpečiť, aby onkologicky chorí pacienti tento preukaz nemuseli vracať počas udržiavacej liečby. „Aj počas udržiavacej liečby potrebujú navštevovať títo pacienti ambulantné alebo ústavné zdravotnícke zariadenia. Majú problémy s imunitou, a preto cestujú osobným motorovým vozidlom a potrebujú zaparkovať,“ uviedla poslankyňa v dôvodovej správe k návrhu.
Okrem toho sa podľa nej stáva, že sa pacienti môžu dostať späť do štádia akútnej liečby a musia potom znova čakať na integrovaný posudok a na rozhodnutie o priznaní parkovacieho preukazu z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to môže trvať niekoľko mesiacov. Veslárová pripomenula, že v minulosti túto zmenu odporúčala aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.
Návrhom zákona sa malo zabezpečiť, aby onkologicky chorí pacienti tento preukaz nemuseli vracať počas udržiavacej liečby. „Aj počas udržiavacej liečby potrebujú navštevovať títo pacienti ambulantné alebo ústavné zdravotnícke zariadenia. Majú problémy s imunitou, a preto cestujú osobným motorovým vozidlom a potrebujú zaparkovať,“ uviedla poslankyňa v dôvodovej správe k návrhu.
Okrem toho sa podľa nej stáva, že sa pacienti môžu dostať späť do štádia akútnej liečby a musia potom znova čakať na integrovaný posudok a na rozhodnutie o priznaní parkovacieho preukazu z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to môže trvať niekoľko mesiacov. Veslárová pripomenula, že v minulosti túto zmenu odporúčala aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.